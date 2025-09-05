Π. Γερουλάνος για δυστύχημα στην Κωνσταντινουπόλεως: Αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας

«Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας», τονίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Α’ Αθήνας, Παύλος Γερουλάνος, σε ανάρτησή του για το δυστύχημα στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όπου συρμός του Προαστιακού παρέσυρε το πρωί πεζό που διέσχιζε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή.

Ενημερώθηκα για την τραγωδία στην αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως. Ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του. Περιμένουμε την πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έγινε. Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αδιανόητο. Μαζί με… https://t.co/HUmbjweUig — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) September 5, 2025

Ο κ. Γερουλάνος, μαζί με κατοίκους της περιοχής είχε αναδείξει το θέμα των επικίνδυνων διαβάσεων (και για τη συγκεκριμένη διάβαση όπου έλαβε χώρα η τραγωδία σήμερα) καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς την κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2024.

«Ενημερώθηκα για την τραγωδία στην αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως. Ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του. Περιμένουμε την πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έγινε. Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αδιανόητο» αναφέρει σε ανάρτησή του και προσθέτει: «Μαζί με τους κατοίκους, το λέμε χρόνια. Στις 7 Μαρτίου 2024 μάλιστα είχαμε καταθέσει ερώτηση και ζητάγαμε:

• υπογειοποίηση γραμμών,

• ράμπες διάβασης και

• φωτεινή και ηχητική σήμανση στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.

Διαβάστε εδώ την ερώτηση:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12520629.pdf

Και τι μας είχε απαντήσει ο ΟΣΕ:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/12562822.pdf ».