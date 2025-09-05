Logo Image

Π. Γερουλάνος για δυστύχημα στην Κωνσταντινουπόλεως: Αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας

Πολιτική

Π. Γερουλάνος για δυστύχημα στην Κωνσταντινουπόλεως: Αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

«Μαζί με τους κατοίκους, το λέμε χρόνια. Στις 7 Μαρτίου 2024 μάλιστα είχαμε καταθέσει ερώτηση» τονίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

«Είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας», τονίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Α’ Αθήνας, Παύλος Γερουλάνος, σε ανάρτησή του για το δυστύχημα στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όπου συρμός του Προαστιακού παρέσυρε το πρωί πεζό που διέσχιζε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο κ. Γερουλάνος, μαζί με κατοίκους της περιοχής είχε αναδείξει το θέμα των επικίνδυνων διαβάσεων (και για τη συγκεκριμένη διάβαση όπου έλαβε χώρα η τραγωδία σήμερα) καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς την κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2024.

«Ενημερώθηκα για την τραγωδία στην αφύλακτη διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως. Ένας συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του. Περιμένουμε την πλήρη εικόνα του τι ακριβώς έγινε. Σε κάθε περίπτωση είναι αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα αφύλακτες διαβάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αδιανόητο» αναφέρει σε ανάρτησή του και προσθέτει: «Μαζί με τους κατοίκους, το λέμε χρόνια. Στις 7 Μαρτίου 2024 μάλιστα είχαμε καταθέσει ερώτηση και ζητάγαμε:

• υπογειοποίηση γραμμών,

• ράμπες διάβασης και

• φωτεινή και ηχητική σήμανση στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.

Διαβάστε εδώ την ερώτηση:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12520629.pdf

Και τι μας είχε απαντήσει ο ΟΣΕ:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/12562822.pdf ».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube