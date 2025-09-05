Κ. Αρβανίτης για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Ανησυχητικό που ο ΥΠΕΞ βρίσκεται ακόμη στη θέση του

«Άλλη μια προχειρότητα στη διαχείριση κρίσιμων εθνικών θεμάτων εκ μέρους της κυβέρνησης το φιάσκο με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», σημειώνει ο αντιπρόεδρος της Left και επικεφαλής της ευρω-ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.

«Οι βαρύγδουπες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών περί “επανεκκίνησης” του έργου ανατράπηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η ίδια η κυπριακή πλευρά τον διέψευσε και αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για πιθανές παρατυπίες», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης και κάνει λόγο για υπονόμευση «ενός έργου στρατηγικής σημασίας, το οποίο είχε δρομολογηθεί με συνέπεια την περίοδο 2015–2019».

«Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει την αντιπαράθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία, αντί να βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό μαζί της. Η στάση αυτή συνιστά ακόμη μία υποχώρηση απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τραυματίζει σοβαρά την εθνική μας αξιοπιστία», επισημαίνει και συνεχίζει: «Η διαχείριση των εθνικών θεμάτων αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την στρατηγική αποτυχία της κυβέρνησης. Δεν προκαλεί πια καμία εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται για ακόμη μία φορά με την ελληνική κυβέρνηση».

«Το πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι, παρά το μέγεθος της αποτυχίας που εκθέτει διεθνώς τη χώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει να βρίσκεται στη θέση του», καταλήγει στο σχόλιό του ο Κώστας Αρβανίτης.

