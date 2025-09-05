Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης παράτησε την ύπαιθρο – Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να φάνε λεφτά αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός κόσμος άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος από τα Γιαννιτσά, μετά την επίσκεψη στον αγροτικό σύλλογο Πέλλας.

«Σήμερα ο λόγος είναι στους πολίτες της περιφέρειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. περιοδεύει στην Κεντρική Μακεδονία και οφείλω να στείλω από εδώ, από τα Γιαννιτσά, μια κραυγή αγωνίας. Οι αγρότες του διάσημου κάμπου των Γιαννιτσών, μας είπαν ότι ετοιμάζονται σιγά σιγά να κλείσουν τις εκμεταλλεύσεις τους» δήλωσε, προσθέτοντας πως «το κόστος παραγωγής είναι ακραίο».

Παράλληλα, όπως είπε, «υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής και οι ίδιοι οι αγρότες μας λένε ότι στεναχωριούνται γιατί οι καταναλωτές βρίσκουν πολύ πιο ακριβά τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ».

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη πως «έχει αφήσει την αγροτική παραγωγή χωρίς στήριξη και ταυτόχρονα έχει αφήσει και τους καταναλωτές χωρίς προστασία». «Γιατί κάποιοι λύνουν και δένουν. Και αντί να σχεδιάζουμε την αγροτική παραγωγή στην πατρίδα μας, για να μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο, εδώ στην ακριτική Μακεδονία, έχουμε σκάνδαλα με τους ‘Χασάπηδες’ και τους ‘Φραπέδες’» πρόσθεσε για να καταλήξει:

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει παρατήσει την ύπαιθρο και το μόνο που ένοιαζε την Ν.Δ. ήταν να φάνε τα λεφτά των αγροτών για να ταΐσουν γαλάζια παιδιά. Και στην ύπαιθρο απαιτείται μια μεγάλη αλλαγή: να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα».