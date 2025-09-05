Παρέμβαση Αλ. Τσίπρα με «Σχέδιο Εθνικής Ανάτασης»: Τι θα πει στην ομιλία του στο Βελλίδειο

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας και της χώρας αναμένεται να ασκήσει σήμερα o πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το Βελλίδειο, στο πλαίσιο συνεδρίου του Economist, όπου θα αναπτύξει και το όραμα του για την Ελλάδα του 2030.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παραθέσει στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

«Δείκτες ντροπής»

Θα επισημάνει ως «κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής την μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων. Παράλληλα θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη «δείκτες ντροπής».

Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης

Επιπλέον «αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης με στόχο η χώρα να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης». Θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει. Μεταξύ άλλων θα αφορούν αλλαγές στο κράτος, στη παραγωγή, στήριξη της εργασίας, τη δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητα και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει πρόβλημα των προβλημάτων».

Νέα εθνική πυξίδα

Αναμένεται τέλος να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, προσθέτοντας πως είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ