Βαγγέλης Μαρινάκης: Δριμεία κριτική στην kυβέρνηση για ακρίβεια και συγκάλυψη σκανδάλων

Την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας τόνισε ο πρόεδρος του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp, Βαγγέλης Μαρινάκης, από το βήμα του 5ου Thessaloniki Summit και στο πλαίσιο debate με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στην ελληνική Κυβέρνηση για τις εξελίξεις στα “μέτωπα” της ακριβειας και της διαφθοράς.

Όσον αφορά τη ρωσο-ουκρανική σύρραξη ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε παράλογες τις κυρώσεις της Ε.Ε. προς τη Ρωσία, διότι όπως επισήμανε παρά την επιβολή τους χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, εισάγουν με πάρα πολύ χαμηλές τιμές ρωσικό πετρέλαιο και εξάγουν προϊόντα του, όπως βενζίνη στην Ευρώπη. “Αν σταματήσει η χρηματοδότηση προς τον Ζελένσκι θα σταματήσει ο πόλεμος, αν η Ρωσία πάρει ένα κομμάτι της Ουκρανίας ο πόλεμος θα σταματήσει. Μιλάνε για την Κριμαία, για το Χάρκοβο, κάντε κάτι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το ίδιο θέμα, στον αντίποδα, ο Μπόρις Τζόνσον τάχθηκε υπέρ της άσκησης περισσότερων πιέσεων προς τον Πούτιν, κάλεσε την Ευρώπη να έχει πιο ενεργό ρόλο, διαφορετικά προειδοποίησε πως αυτή θα είναι μια δική της ήττα και πρότεινε “να πάρουμε τα 300 δισ. δολάρια που έχουν δεσμευτεί στο Βέλγιο και να τα δώσουμε στους Ουκρανούς ως μία εκ των προτέρων αποζημίωση και να τα χρησιμοποιήσουν για την άμυνά τους και έτσι να ζήσει ελεύθερη μια χώρα αναγνωρισμένη ήδη από το 1991”.

Β. Μαρινάκης: Η Κυβέρνηση δεν προστάτευσε τους Έλληνες πολίτες

Αίσθηση προκάλεσε η έντονη κριτική που άσκησε ο κ. Μαρινάκης στην Κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας αλλά και για συγκαλύψεις σκανδάλων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του debate, ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε από τον διευθυντή του The Economist, Alasdair Ross, πώς νιώθει την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και την ασφάλεια της ελληνικής δημοκρατίας, με δεδομένο ότι για τον περισσότερο κόσμο η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία διανύει μια περίοδο σταθερότητας, η Κυβέρνηση είναι στη δεύτερη θητεία της και προχωράει προς την τρίτη και είναι πλέον αξιοζήλευτη για πολλά άλλα κράτη του κόσμου.

Η απάντησή του ήταν σαφής και κατηγορηματική: “Οι οικονομικοί δείκτες τα πάνε πολύ καλά, από την άλλη όμως μια μέση ελληνική οικογένεια από τις 20 του μηνός, κάθε μηνός κάθε μήνα υποφέρει, γιατί δεν έχει αρκετά χρήματα για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες. Οι βασικές ανάγκες είναι για τα τρόφιμα, για όλα, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο η Κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει με μεγάλη επιτυχία και δεν προστάτευσε τους Έλληνες πολίτες, γιατί είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον δείκτη του πραγματικού εισοδήματος. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για την πλειοψηφία των Ελλήνων και είναι κάτι το οποίο η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν της, πρέπει να λάβει ριζοσπαστικά μέτρα προκειμένου να το επιλύσει”.

Στο σημειο αυτό ο κ. Τζόνσον έσπευσε από την πλευρά του να δηλώσει ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος πως σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ευημερία στην Ελλάδα και δημιουργικότητα, για να του απαντήσει ο κ. Μαρινάκης “εσύ έρχεσαι το καλοκαίρι για διακοπές”.

Αμέσως μετά, δε, ο πρόεδρος του ναυτιλιακού ομίλου Capital Maritime & Trading Corp πρόσθεσε πως το δεύτερο πρόβλημα είναι “ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά, υπάρχουν σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ και βλέπουμε ότι αντί να έχουμε μια Κυβέρνηση η οποία να προσπαθήσει να δώσει μια λύση σε αυτά τα σκάνδαλα και να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της υπάρχουν συγκαλύψεις, κάτι το οποίο βέβαια δεν βοηθάει. Εξαιτίας λοιπόν όλων αυτών που ανέφερα οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή για την Κυβέρνηση είναι πολύ δυσοίωνες, δεν είμαι λοιπόν τόσο αισιόδοξος όσο εσύ για μια τρίτη θητεία εκτός και αν φυσικά υπάρξουν πολύ σημαντικές μεταβολές”.