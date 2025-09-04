Θ. Πλεύρης στον Έβρο: «Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης»

Μιλώντας στον τοπικό Τύπο στο πλαίσιο της περιοδείας του στον Έβρο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης σε σχέση με το μεταναστευτικό.

«Βασική μας προτεραιότητα είναι η πάταξη της λαθρομετανάστευσης και η δημιουργία αντικινήτρων, ώστε ο κόσμος ο οποίος έρχεται παράνομα στην Ελλάδα να γνωρίζει ότι πλέον οι δυνατότητες του είναι ή φυλακή ή επιστροφή. Οι κοινωνίες δεν μπορούν άλλο να πιέζονται, η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, η Ευρώπη συνολικά έχει συγκεκριμένες δυνατότητες άρα έχουμε ένα δόγμα το οποίο το εφαρμόζουμε από το 2019 αλλά δεν ακουγόμασταν και πλέον ακουγόμαστε στην Ευρώπη. Όσοι έρχονται παράνομα θα γνωρίζουν ότι έχουν συνέπειες, δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Μετά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Ορεστιάδας, Διαμαντή Παπαδόπουλο, ο υπουργός επεσήμανε: «Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισκεπτόμαστε όλες τις περιοχές και να στηρίζουμε έμπρακτα τους κατοίκους, οι οποίοι επίσης επηρεάζονται από τη μεταναστευτική πίεση. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, επιδιώκουμε την πιο αυστηρή -αλλά δίκαιη- μεταναστευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, όποιος εισέρχεται παράνομα θα γνωρίζει ότι οι συνέπειες πλέον περιλαμβάνουν φυλάκιση, εφόσον δεν επιστρέψει πίσω. Ωστόσο, όταν επισκεπτόμαστε ακριτικές περιοχές όπως αυτή, νιώθουμε και ένα δέος για τον κόσμο που ζει εδώ. Βρίσκομαι εδώ και με έναν ακόμη σκοπό: να συζητήσουμε για τα αντισταθμιστικά έργα που παρέχει το Υπουργείο μας σε περιοχές που πλήττονται, και να διασφαλίσουμε στενή συνεργασία ώστε να συνδράμουμε ουσιαστικά και οικονομικά σε έργα που μπορούν να υλοποιηθούν στην περιοχή».

Αναφερόμενος στην παρουσία του στο ΚΥΤ Φυλακίου, σημείωσε ότι «υπάρχει ένας επιπλέον έντονος συμβολισμός, μιλάμε για μία περιοχή που βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο σημείο και πρέπει να είμαστε δίπλα της και γι’ αυτό το λόγο και στη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο αναφέραμε με ένα ξεκάθαρο τρόπο ότι θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσά αντισταθμιστικών παροχών του Υπουργείου προς την Ορεστιάδα διότι οι ακρίτες θα πρέπει να αισθάνονται ότι το βάρος το οποίο λαμβάνουν, η πολιτεία το αντιλαμβάνεται».

Πηγή: ΑΜΠΕ