ΚΚΕ για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Οι έρευνες έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων

«Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι “το έργο θα γίνει”, επιδιώκουν να κρύψουν ότι τα ενεργειακά σχέδια του κεφαλαίου και των ευρωατλαντικών “συμμάχων” του όχι μόνο δεν προσφέρουν “ασφάλεια” και “ηρεμία” στους λαούς, αλλά αντίθετα εγκυμονούν νέους κινδύνους και βρίσκονται σε αντίθεση με τα συμφέροντά τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ αναφορικά με τις εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Και προσθέτει: «Πολύ περισσότερο όταν φουντώνουν οι ανταγωνισμοί και οι διεργασίες για τις ενεργειακές και γεωστρατηγικές ισορροπίες σε όλη την ΝΑ Μεσόγειο, μια περιοχή που ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ ιεραρχούν στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, ενώ αναβαθμισμένο ρόλο διεκδικεί όλο και πιο αποφασιστικά η Τουρκία».

Παράλληλα, το ΚΚΕ επισημαίνει αναφορικά με την εξέλιξη του έργου: «Άλλωστε, οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

«Μέσα σ’ αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών συνθλίβεται η ανάγκη του ελληνικού λαού για φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που υποτίθεται ότι θα υπηρετούσε και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ήδη στοιχήσει πανάκριβα, πριν μείνει όπως φαίνεται, κι αυτό στα χαρτιά», καταλήγει η ανακοίνωση.