ΠΑΣΟΚ: Αποτύχατε στην διαμόρφωση της «ανθεκτικής» Ελλάδας απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις

Tα κενά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πολιτική προστασία ανέδειξαν οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟΚ στο τρίτο κεφάλαιο της «Μαύρης Βίβλου της διακυβέρνησης της ΝΔ».

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς «η κυβέρνηση δεν έχει να επιδείξει κάποιο ιδιαίτερο έργο στα έξι χρόνια της θητείας της στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα κονδύλια για την πρόληψη, για τα drones, για τα ερευνητικά κέντρα δεν αξιοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Το συνδυασμένο φαινόμενο καύσωνα και ξηρασίας προφανώς καθιστά πολύ πιο δύσκολα κατασβέσιμες τις πυρκαγιές. Άρα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη».

Οι υπεύθυνοι του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Πουλάς, Μιχάλης Χάλαρης, Παναγιώτης Δημόπουλος, παρουσίασαν συγκεντρωτικά τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και που αφήνουν την χώρα απροστάτευτη στις φυσικές καταστροφές και στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

«Δαιδαλώδες, δύσκαμπτο σύστημα, χωρίς σχέδιο»

Έξι χρόνια θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το σύστημα παραμένει δαιδαλώδες, δύσκαμπτο και χωρίς ενιαίο σχέδιο. Η κατανομή των πόρων που έχει επιλέξει η κυβέρνηση είναι βαθιά προβληματική:

– Ελάχιστα για την πρόληψη, πολλαπλάσια για την καταστολή.

– Δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν έγιναν οι απαραίτητες επενδύσεις, οι συνεργασίες στην εκπαίδευση, η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, δεν υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός κράτους-αυτοδιοίκησης-πανεπιστημίων-ιδιωτικού τομέα.

– Δεν δόθηκε η απαραίτητη προτεραιότητα στην έρευνα, όπως έγινε στις πιο πολλές άλλες χώρες.

– Η αποκατάσταση καθυστερεί ακόμη υπερβολικά. Οι πολίτες περιμένουν μήνες ή χρόνια.

– Η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο παγκόσμιο. Είναι και εθνικό ζήτημα. Διότι απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Ειδική αναφορά έγινε «στην πλήρη αδυναμία αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της ξηρασίας: Η λειψυδρία στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές γίνεται απειλητική. Αφορά τη ζωή μας, αφορά την οικονομία, αφορά την οικονομική συνοχή».

Όπως εξήγησαν: «Έχουμε θεσμικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης. Έχουμε μορφή “Ανώνυμης Εταιρείας’ στους περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης υδάτων, με πρώτο παράδειγμα τον ΟΔΥΘ στη Θεσσαλία, που οδηγεί σε αποκλειστική διαχείριση των υδατικών πόρων και των κρίσιμων υποδομών και μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους υφιστάμενους φορείς, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, χωρίς διαφάνεια, χωρίς κανέναν κοινωνικό έλεγχο ή θεσμική εγγύηση για το δημόσιο συμφέρον.

Για την Αττική: Τα αποθέματα των ταμιευτήρων, αυτή τη στιγμή, βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, μόλις 550 εκατ. κ.μ. έναντι περίπου 800 εκατ. κ.μ. πέρσι. Τι κάνουμε στην Αττική πάλι; Καθυστερούμε πάρα πολύ στο να βρούμε μία βιώσιμη λύση. Αυτό δημιουργεί μια τεχνητή πίεση, η οποία στη συνέχεια οδηγεί στην αξιοποίηση και νομιμοποίηση υψηλού κόστους ή μη βέλτιστες λύσεις».

Κλείνοντας σημείωσαν: «Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένα ενιαίο, σύγχρονο ενιαίο σχέδιο πολιτικής προστασίας βασισμένο στο τρίπτυχο πρόληψη-έγκαιρη αντιμετώπιση-δίκαιη αποζημίωση και ουσιαστική αντιμετώπιση, αλλά και ένα σχέδιο αντιμετώπισης της υδατικής κρίσης με επίκεντρο τις πραγματικές λύσεις».