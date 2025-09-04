Ανάρτηση Αλ. Τσίπρα: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα η δημοκρατία και η δικαιοσύνη

Πυκνώνει τον ρυθμό των αναρτήσεών του ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.

Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις «αόρατες» πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των… pic.twitter.com/E0XuoEKFKh — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 4, 2025

Σημειώνεται ότι ο κ. Τσίπρας πρόκειται αύριο Παρασκευή να εκφωνήσει ομιλία στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει ο Economist, στη Θεσσαλονίκη.