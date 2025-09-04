Logo Image

Ανάρτηση Αλ. Τσίπρα: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα η δημοκρατία και η δικαιοσύνη

Πολιτική

Ανάρτηση Αλ. Τσίπρα: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα η δημοκρατία και η δικαιοσύνη

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Απόσπασμα ομιλίας του από συνέδριο του «Ινστιτούτου Αλ. Τσίπρα» τον περασμένο Ιούνιο

Πυκνώνει τον ρυθμό των αναρτήσεών του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις ‘αόρατες’ πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως ‘κοινωνία των χασμάτων’,  αναφέρει στο απόσπασμα που επέλεξε να ανεβάσει σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τσίπρας πρόκειται αύριο Παρασκευή να εκφωνήσει ομιλία στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει ο Economist, στη Θεσσαλονίκη.

