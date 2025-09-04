Σ. Φάμελλος στη Θεσσαλονίκη: Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα

«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και με το Ισραήλ αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό, αποτελεί προτεραιότητα με διεκδίκηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένα έργο το οποίο είναι περιβαλλοντικό, έχει σοβαρότατα προβλήματα και σε τεχνικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, αλλά δυστυχώς και σε διπλωματικό επίπεδο», τόνισε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε:

«Απορώ πως παραμένει στη θέση του ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος πριν από λίγους μήνες δήλωνε ότι ξεκινάει το έργο.

Όμως, πέρα από το σοβαρά προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, όταν η κυβέρνηση επέτρεψε τις αναθεωρητικές διαθέσεις της Τουρκίας και σταμάτησαν οι έρευνες έξω από την Κάσο, τώρα, πλέον, προκύπτουν, από την κυβέρνηση της Κύπρου, ζητήματα και βιωσιμότητας του έργου, αλλά και μία εμπλοκή του όλου θέματος με ένα σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο από διαρροές επιβεβαιώνεται.

Ρωτώ, λοιπόν, εδώ και 6 χρόνια δεν μπόρεσε να λύσει ούτε βασικά διπλωματικά ζητήματα ο κύριος Μητσοτάκης με τη φίλη κυβέρνηση και τη χώρα της Κύπρου; Πόσα άλλα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, γιατί η νέα εμπλοκή της χώρας σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς δεν μας δημιουργεί, δυστυχώς, εντύπωση με αυτή την κυβέρνηση».

