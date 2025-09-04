Π. Καμμένος: Και δεύτερη συνομιλία με διαβεβαιώσεις για τον Μελχισεδέκ – Διαψεύδει ανάμειξη το περιβάλλον Γκίλφοϊλ

Διαβεβαιώσεις ότι παρέδωσε το όνομα του Μελχισεδέκ στο επιτελείο Τραμπ προκειμενου να εξαφαλισθεί θετική παρέμβαση από τονα μαρικανικό παράγοντα φέρεται να δίνει σε ηγετικό στέλεχος της κρητικής μαφίας ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με νέο ηχητικό απόσπασμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το ηχητικό απόσπασμα που δημοσιεύει η ιστοσελίδα «Πρώτο Θέμα» αφορά συνομιλία καταγραφείσα από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ.

Σε αυτή, ο πρώην υπουργός διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι απέστειλε κατευθείαν στο επιτελείο Τραμπ το όνομα που του ζητήθηκε: «Το δώσαμε αμέσως… εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τράμπ… τελείωσε»

Σημειωτέον ότι μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης συνομιλίας, ο κ. Καμμένος είχε ισχυριστεί ότι «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Ο επίμαχος διάλογος στο συγκεκριμένο σημείο έχει ως εξής:

Ηγετικό στέλεχος κρητικής μαφίας: Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Π. Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Ηγετικό στέλεχος κρητικής μαφίας: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Π. Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Ηγετικό στέλεχος κρητικής μαφίας: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Π. Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός.

Διαψεύδει το περιβάλλον Γκίλφοϊλ

Την ίδια στιγμή πάντως, από το περιβάλλον της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διαψεύδεται ότι οποιαδήποτε σχετική συζήτηση με τον Πάνο Καμμένο για το ζήτημα του αρχιμανδρίτη.

Οπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, διαψεύδεται οποιαδήποτε σχετική συζήτηση ή εμπλοκή της Γκίλφοϊλ, για το συγκεκριμένο θέμα ή οποιοδήποτε άλλο που αφορά την Ελλάδα και ειδικά οτιδήποτε αφορά την εσωτερική πολιτική.

Βάσει της ίδιας πηγής, το περιβάλλον της Γκίλφοϊλ διαμηνύει ότι «η πρέσβης είναι πολύ προσεκτική, αποφεύγει τις επαφές και τις συναντήσεις πριν εγκριθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα. Όταν είναι σε μία αίθουσα με 500 άτομα και της μιλούν για τα θέματα αυτά, αποφεύγει κάθε συζήτηση και βγάζει μόνο φωτογραφίες. Έχει μερικές συναντήσεις με ομογενείς που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά της και οι οποίοι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά αυτοί είναι Αμερικανοί υπήκοοι».