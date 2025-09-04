Ν. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

Τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Great Sea Interconnector με τις τουρκικές απειλές αλλά και τις αντεγκλήσεις μεταξύ Ελληνικής και Κυπριακής Κυβέρνησης φέρνει με γραπτή ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής και μέλος των επιτροπών Ασφάλειας και Άμυνας και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως επισημαίνει «η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του έργου Great Sea Interconnector αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάσσεται στους στόχους για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρώπης, ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη συνακόλουθη ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής και καθηγητής, παρά την οικονομική και πολιτική στήριξη της ΕΕ, το έργο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε αβεβαιότητα. «Από τη μία πλευρά, η Τουρκία επιχειρεί να το παρεμποδίσει με απειλές χρήσης βίας και προβάλλοντας αβάσιμους ισχυρισμούς περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις περιφερειακές της στρατηγικές. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται «αντεγκλήσεις» μεταξύ των Κυπριακών και των Ελληνικών Αρχών, των δύο Κυβερνήσεων (Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδης, Υπουργός Ενέργειας Σ. Παπασταύρου) και φορέων (ΑΔΜΗΕ) ως προς τις εκατέροθεν υποχρεώσεις και εν τέλει ως προς την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις».

Ωστόσο ο Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι η ολοκλήρωση του έργου έχει ευρύτερη σημασία, πέρα των δύο χωρών, προς όφελος της Ευρώπης συνολικά. «Πρόκειται για έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας, που ενδυναμώνει την εσωτερική αγορά ενέργειας, ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και συνδέει για πρώτη φορά ενεργειακά την Κύπρο με την υπόλοιπη Ένωση, για αυτό και η ΕΕ το έχει στηρίξει οικονομιικά και πολιτικά».

Εν όψει τούτων, ο Ν. Φαρσντούρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέμβαση ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ολοκλήρωση του έργου. Ζητά επίσης να ενημερωθεί πώς προτίθεται η Ένωση να αντιμετωπίσει τις στρατιωτικές τουρκικές απειλές έναντι ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου.

Κατέθεσα σήμερα γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν για την ηλεκτρική διασύνδεση (#GSI) Ελλάδας-Κύπρου, όσο συνεχίζονται οι «αντεγκλήσεις» μεταξύ Ελληνικής και Κυπριακής Κυβέρνησης που γεννούν περαιτέρω καθυστερήσεις μετά τις τουρκικές #απειλές. Ξεκάθαρα, κάποιοι δεν θέλουν το έργο. pic.twitter.com/ZseDcwNy6M — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) September 4, 2025

Το έργο Great Sea Interconnector

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με τον Great Sea Interconnector, το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου (και εν συνεχεία του Ισραήλ) θα αποκτήσει μια «πράσινη», αξιόπιστη και αμφίδρομη υποβρύχια διασύνδεση με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το έργο θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται και στις τρεις χώρες. Παράλληλα, θα αποτελέσει μία νέα εναλλακτική πηγή ενεργειακής τροφοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το υπό κατασκευή τμήμα του έργου μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας (Κρήτη) είναι συνολικού μήκους 898 χλμ. και έχει λάβει χρηματοδότηση 657 εκ. € από τον μηχανισμό Connecting Europe Facility.

