Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος για το καλώδιο: Άγνωστο από που προήλθαν οι καταγγελίες στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Διαβεβαιώσεις ότι μεταξύ Ελλάδας και Λευκωσίας «δεν υπάρχει η οποιαδήποτε διαφορά», επιχείρησε να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι «η βιωσιμότητα του έργου είναι άμεσα συνυφασμένη και εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ανέλαβε ο φορέας υλοποίησης» (σσ: ΑΔΜΗΕ).

Αναφερόμενος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είπε: «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ασφαλώς εμείς θεωρούμε και είναι η πάγια μας θέση για όλα τα έργα αυτού του βεληνεκούς και αυτής της σημασίας, ότι εκεί και όπου υπάρχουν οι όποιες σκιές αυτές οι σκιές, πρέπει να διαλύονται και η διερεύνηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να διαφανεί κατά πόσον υπάρχουν ευρήματα, ή όχι».

Ερωτηθείς για το αντικείμενο της έρευνας, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση επ΄αυτού, προσθέτοντας πως «η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν υπάρξει κάποιες καταγγελίες, οι οποίες κατ’αρχήν και κατ΄αρχάς έχουν διερευνηθεί αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κρίθηκε ότι θα πρέπει να γίνει μια έρευνα που αφορά το έργο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες».

Δεν έχουμε ενημέρωση από που προήλθαν οι καταγγελίες

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι «δεν έχουμε ενημέρωση από πού προέρχονται οι καταγγελίες. Ασφαλώς αυτό είναι ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν θα κοινοποιηθεί σε κάποιον άλλον εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Κληθείς να πει αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνεί με τη θέση του Υπουργού Οικονομικών ότι δεν είναι βιώσιμο το έργο μέχρι να γίνουν αυτά πρέπει να γίνουν από τον ΑΔΜΗΕ, ο Κύπριος εκπρόσωπος είπε ότι «η θέση της Κυβέρνησης είναι μια και ενιαία, όπως ανέφερε χθες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας η βιωσιμότητα του έργου εξαρτάται από την υλοποίηση αυτών των προϋποθέσεων από πλευράς του φορέα υλοποίησης ως προς τη βιωσιμότητα του έργου».

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αυτή τη θέση ο αρμόδιος Υπουργός, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης, ότι ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση των προϋποθέσεων».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα περί διατάραξης των σχέσεων Λευκωσίας-Αθηνών για το θέμα αυτό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχει αναφερθεί και ο ίδιος ο Πρόεδρος χθες, δεν υπάρχει καμία διαφορά με την Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης. Και θα το επαναλάβω. Για να μπορεί το έργο να είναι βιώσιμο θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτές οι υποχρεώσεις από τον φορέα υλοποίησης».

Για την επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση

Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα επικοινωνίας ή έλλειψης επικοινωνίας με την ελληνική πλευρά, γιατί χτες τρεις αξιωματούχοι της Ελληνικής Κυβέρνησης είπαν ότι δεν έχουν γνώση των μελετών τις οποίες επικαλέστηκε ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών για να πει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο στην παρούσα φάση και κάλεσαν την Κυπριακή Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της, ενώ δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο αναφέρουν ότι η Κύπρος τραβά το καλώδιο από την πρίζα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «κανείς δεν τραβά το καλώδιο από την πρίζα.

Δεν πρόκειται να σχολιάσω δημοσιεύματα ή το πώς ερμηνεύουν δημοσιογραφικά. Θα επαναλάβω αυτό που έχω πει. Οι επαφές με την Ελληνική Κυβέρνηση είναι τακτικές, είναι συχνές και εδράζονται στη διαχρονική ειλικρίνεια που τις χαρακτηρίζει. Θα πω κάτι το οποίο νομίζω είναι ενδεικτικό και έχει αποδειχτεί στην πράξη από την πρώτη στιγμή. Αυτό το έργο, ένα έργο για το οποίο έχουν ξεκινήσει ο σχεδιασμός και οι ανακοινώσεις στη χώρα μας από το 2011.

Ένα έργο πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχει εξασφαλίσει μια πολύ υψηλή χρηματοδότηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς έχουμε αναγνωρίσει από την πρώτη στιγμή τη γεωπολιτική αξία, τη στρατηγική του σημασία, με έναν τρόπο νηφάλιο, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει το ζήτημα της έγκαιρης υλοποίησης του έργου. Θυμάστε και τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί τον περασμένο χρόνο μέσα από τη δέουσα επιμέλεια που είχαμε επιδείξει ως προς κάποια ζητήματα τα οποία είχαν συζητηθεί στη βάση αυτών των συζητήσεων, στη βάση αυτών των ζητημάτων τα οποία είχαν αναδειχθεί και είναι και αυτές οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν για να μπορέσει το έργο να υλοποιηθεί».

Σε ερώτηση αν σήμερα στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα εξεταστεί το θέμα θα ακουστούν ή όχι διαφορετικά πράγματα από την κυπριακή και την ελληνική πλευρά, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν μπορώ να προβλέψω. Σας λέω ποια είναι η θέση μας και αυτή η θέση έχει εκφραστεί με τον πλέον σαφή τρόπο. (…) Για να μπορέσει όμως να μπει σε τροχιά υλοποίησης, πρώτον, προαπαιτείται αυτή η υλοποίηση εκείνων των προϋποθέσεων που είχαν ήδη γίνει αποδεκτές».

Ερωτηθείς αν η Αθήνα θεωρεί και αυτή ότι ο λόγος που δεν προχωρά το έργο είναι γιατί ο φορέας δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των υποχρεώσεών του, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν μπορώ να απαντήσω εγώ εκ μέρους μιας άλλης Κυβέρνησης. Σας λέω όμως ότι δεν έχουμε διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση. Αυτά τα οποία αναμένουμε για υλοποίηση είναι από τον φορέα υλοποίησης του έργου και μόλις ο φορέας υλοποίησης του έργου υλοποιήσει αυτές τις προϋποθέσεις, θεωρούμε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει το έργο στη βάση του σχεδιασμού του».

Σε ερώτηση ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις που δεν υλοποιούνται, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό είναι ζήτημα το οποίο συζητήθηκε κατά την τελευταία μεγάλη σύσκεψη στην Κύπρο πέρσι. Είναι γνωστές οι υλοποιήσεις και ως προς την πρόοδο των εργασιών του έργου».

Κληθείς να πει αν έχουν κοινοποιηθεί προς την ελληνική πλευρά οι εκθέσεις βιωσιμότητας που είχε υπόψη του ο Υπουργός Οικονομικών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το βασικό ζήτημα ως προς τη βιωσιμότητα του έργου εξαρτάται από την υλοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Αυτό το έχω ξαναπεί. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου, με μια μεγάλη πολυπλοκότητα. Αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Ήταν δεδομένο, ήταν νομίζω κοινά αποδεκτό από όλους τα τελευταία δέκα και τόσα χρόνια που συζητείται η υλοποίηση αυτού του έργου και προς αυτή την κατεύθυνση όσοι επιθυμούμε την υλοποίηση του έργου, επειδή την επιθυμούμε, θα πρέπει να δούμε με έναν τρόπο, με μια προσέγγιση προς την υλοποίηση της ολότητας του έργου, ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ κατά 51% είναι το κράτος της Ελλάδος, και άρα είναι και προς την Ελληνική Κυβέρνηση αυτή η απαίτηση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι προς τον φορέα υλοποίησης με τις διαδικασίες του φορέα υλοποίησης. Μπορεί να είναι μέτοχος η Ελληνική Κυβέρνηση, όμως φορέας υλοποίησης είναι που έχει δικές του διαδικασίες ως προς τη λήψη αποφάσεων ως προς την υλοποίηση των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί».

Ερωτηθείς αν οι εκκρεμότητες αφορούν οικονομικά ζητήματα ή τις μελέτες, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι προϋποθέσεις, οι οποίες είναι εις γνώση του φορέα υλοποίησης και οι οποίες είχαν συμφωνηθεί, είχαν συζητηθεί κατά τη μεγάλη διευρυμένη σύσκεψη που είχε γίνει και πέρσι εδώ στην Κύπρο».