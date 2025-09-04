Logo Image

Αντ. Παπαργύρης (GPO) στο Naftemporiki TV: Η συζήτηση για νέα κόμματα δείχνει ένα κενό εκπροσώπησης

Πολιτική

Μιλάει στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ο Αντώνης Παπαργύρης, Διευθυντής Ερευνών στην GPO

«Όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την ίδρυση νέων πολιτικών φορέων, αλλά πρέπει να δούμε αν τελικά θα γίνουν», δήλωσε ο Αντώνης Παπαργύρης, Διευθυντής Ερευνών στην GPO, μιλώντας στην εκπομπή On Politics του Naftemporiki TV με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο.

«Η συζήτηση για τα νέα κόμματα δείχνει ένα κενό εκπροσώπησης», σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ επισήμανε ότι «υπάρχουν δύο παράλληλες μάχες, η μια μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων αντιπολίτευσης και μια αντιπαράθεση στον χώρο της κατακερματισμένης Αριστεράς».

«Ο Αλ. Τσίπρας δείχνει ότι είναι παρών»

Σχολίασε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει ότι είναι παρών και πρέπει να υπολογίζεται ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας».

«Από ό,τι διαβάζουμε ο κ. Τσίπρας αναζητά νέα στελέχη», δήλωσε, αλλά επισήμανε ότι «αυτό είναι κάτι δύσκολο λόγω της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής ζωής».

