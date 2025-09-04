Logo Image

Π. Ιωακειμίδης στo Ναυτεμπορική TV: Το καλώδιο δυστυχώς δεν θα ποντιστεί. H υπόθεση θα καταλήξει σε μεγαλοπρεπές φιάσκο

Η υλοποίηση του έργου θα απαιτούσε »κατανόηση» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τόνισε ο καθηγητής

Βέβαιος ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου δεν πρόκειται να ποντιστεί εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Πρεσβευτής, Παναγιώτης Ιωακειμίδης.

Μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής σημείωσε: «Το καλώδιο δυστυχώς δεν πρόκειται να ποντιστεί, επομένως η ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου και ΕΕ δεν θα γίνει και όλη η υπόθεση θα καταλήξει σε ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο».

Ο κ. Ιωακειμίδης εκτίμησε ότι «η πόντιση του καλωδίου θα μπορούσε να γίνει μόνο κάτω από δύο προϋποθέσεις: Μόνο αν το αγκάλιαζε με θέρμη η Κύπρος που είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη χώρα και αν υπήρχε μία κατανόηση μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας».

«Η κατανόηση είναι εξαιρετικά σημαντική διότι χωρίς αυτήν, δεν μπορεί να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου», είπε ο κ. Ιωακειμίδης προσθέτοντας ότι ελλείψει αυτής «θα σήμαινε πόλεμο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας».

