ΚΕΦΙΜ: Νέο εργαλείο για τον έλεγχο της κυβερνητικής συνέπειας – Ο Ν. Ρώμπαπας στο Naftemporiki TV

Tη νέα πρωτοβουλία του ΚΕΦΙΜ που στοχεύει στη βελτίωση της λογοδοσίας και της λειτουργίας του κράτους ανέδειξε ο Νίκος Ρώμπαπας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Μ. Δραγούμης, μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην εκπομπή In Business με την Μαρία Σμιλίδου.

Πρόκειται για ένα νέο και απλό εργαλείο για τον άμεσο έλεγχο της κυβερνητικής συνέπειας. Μέσω του Παρατηρήριου του ΚΕΦΙΜ στην ιστοσελίδα paratiritirio.org μπορεί κανείς να βρει στοιχεία για την αξιολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της εκάστοτε κυβέρνησης ως προς το βαθμό υλοποίησής του.

Στόχος του παρατηρητηρίου είναι να δίνεται στον πολίτη αξιόπιστη και κατανοητή πληροφορία στους πολίτες για να μπορούν να αξιολογήσουν θέματα που μόνοι τους δεν είναι εύκολο να κάνουν.

Στο τέλος του κάθε έτους ο πολίτης θα μπορεί να δει τα αναλυτικά στοιχεία των αξιολογήσεων μαζί με τις πηγές από τις οποίες πάρθηκαν.

