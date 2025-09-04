Κ. Τσουκαλάς για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Η κυβέρνηση να ενημερώσει άμεσα για την πραγματική κατάσταση

Άμεση ενημέρωση για την «πραγματική κατάσταση» σχετικά με το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, μετά τις δηλώσεις της κυπριακής πλευράς, ζήτησε από την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της σημερινής συνέντευξης Τύπου του κόμματος για τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης στα θέματα ανθεκτικότητας, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «είχαμε χτες τις δηλώσεις και του υπουργού Ενέργειας της Κύπρου κ. Κεραυνού και του κ. Χριστοδουλίδη, που είναι προφανώς σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση και αντικρούουν τις έως τώρα δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη ο οποίος διαβεβαιώνει ότι το έργο της έρευνας και πόντισης του καλωδίου θα προχωρήσει κανονικά». «Ακούσαμε χτες ότι δεν είναι βιώσιμο το έργο και όλα αυτά σε σχέση με πέρυσι που είχαμε τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας που εμπόδιζαν την πόντιση του καλωδίου, διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό που απειλεί ξεκάθαρα και την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και το ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της Ε.Ε.», πρόσθεσε.

«Υπεκφυγές και αμφιθυμία»

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η μη υλοποίηση της ηλεκτρική διασύνδεσης είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό δεν μπορεί πια η κυβέρνηση να το αντιμετωπίζει με υπεκφυγές και μια αμφιθυμία, γιατί αυτό υποκρύπτει και μια αδυναμία υπεράσπισης εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων». Τόνισε ότι «οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση άμεσα να ενημερώσει -και της το ζητάμε-, τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία για την πραγματική κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα και τις αληθινές προοπτικές υλοποίησης του έργου». «Το έργο ήταν εξ αρχής γνωστό και καθορισμένο, στο σύνολο των όρων και των παραμέτρων του, εντός του δεδομένου γεωπολιτικού πλαισίου. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, αν υπάρχει σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απηύθυνε σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση και σε σχέση με το ζήτημα καταγγελιών Ελλήνων αλιέων για παρεμπόδιση τους από τουρκικά αλιευτικά, με αφορμή, όπως είπε, «οπτικοακουστικό υλικό της 2ας Σεπτεμβρίου που δείχνει ανοικτά της Σαμοθράκης να υπάρχει μια παρεμπόδιση των Ελλήνων αλιέων από τουρκικά αλιευτικά και ενδεχομένως από μια τουρκική ακταιωρό». Πρόσθεσε ότι «δεν είναι το μοναδικό, έχουμε σειρά καταγγελιών από αλιείς το προηγούμενο διάστημα ότι και σε ελληνικά χωρικά ύδατα υπάρχουν παρεμποδίσεις, αυτό είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα το να μη μπορούν οι Έλληνες αλιείες να εργαστούν μέσα στα ελληνικά εθνικά ύδατα». Ανέφερε ότι «αυτή η ανησυχία εντείνεται και από δηλώσεις, όπως του υπουργού του κ. Κικίλια προ ολίγων ημερών ο οποίος, δεν ξέρω αν το είπε εν τη ρύμη του λόγου ή αν πράγματι είναι αυτό, που στην ουσία είπε ότι ενέδωσε έναντι διαπραγμάτευσης με την Τουρκία για ένα χρονικό διάστημα και μάλιστα το συσχέτισε με το ζήτημα της σύλληψης και κράτησης Ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία το 2018».

Τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει: «Πόσα περιστατικά παραβιάσεων εθνικής κυριαρχίας από τουρκικά αλιευτικά έχουν σημειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια 2023-25; Έχουν υπάρξει ενέργειες για την αναχαίτιση από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, το λιμενικό Σώμα; Έχει υπάρξει αντίδραση των ελληνικών αρχών προς υποστήριξη των ελλήνων αλιέων; Έχει υπάρξει κάποια άτυπη συμφωνία με την Τουρκία όπως φέρεται να προκύπτει απ όσα είπε ο υπουργός κ. Κικίλιας; Έχουν υπάρξει ενέργειες από την κυβέρνηση προς την Ευρώπη;».

«Δεν είναι τυχαίο ότι έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στη χώρα»

Ερωτηθείς ακόμα για περιστατικά εγκληματικότητας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «είτε είναι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι οι καταγγελίες για το Ταμείο Ανάκαμψης και την απορρόφηση των κονδυλίων και την κατασπατάληση τους, είτε είναι αυτά που βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής ανώτατων κληρικών στην Κρήτη, ακόμα δηλαδή και την παρέμβαση που φαίνεται να έχει υπάρξει από σύσσωμη τη δεξιά πολυκατοικία σε εκκλησιαστικά ζητήματα, μέχρι το ζήτημα του λαθρεμπορίου καυσίμων, όλα αυτά είναι μια ζοφερή εικόνα». Σχολίασε πως «δεν είναι τυχαίο ότι έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στη χώρα» και πως «στη χώρα γίνεται ένα μεγάλο πάρτι και υπάρχει μια καταβαράθρωση και βαθιά προσβολή των θεσμών και της ανεξαρτησίας τους». Όλο αυτό, πρόσθεσε, «δείχνει ότι ο κόσμος ασφυκτιά και ασφυκτιούν και οι θεσμοί γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άμεσα έτοιμοι και να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα».