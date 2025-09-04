Εναέριο τουρκικό αφήγημα: Δεν παραβιάστηκε το FIR Αθηνών, προκλητικά τα ελληνικά F-16

Ακολουθώντας τη δική της πάγια τακτική η Άγκυρα διαψεύδει τις αναφορές για παραβίαση του FIR Αθηνών από οπλισμένα F-16 και ταυτόχρονα κατηγορεί την Αθήνα πως είναι αυτή που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο.

Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας «απάντησαν» σχετικά με τις παραβάσεις εντός του FIR Αθηνών από δύο οπλισμένα F-16 μεταξύ Ρόδου και Κάσου πως «στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, για χρόνια πραγματοποιούνται πτήσεις ναυτικής περιπολίας από αεροσκάφη της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων (P-72) ,της Τουρκίας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης και της δημιουργίας ενός καθορισμένου θαλάσσιου “τοπίου”. Αυτές οι πτήσεις εκτελούνται τόσο σε εθνικό πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Κατηγορούν την Ελλάδα

Και στη συνέχεια σημείωσαν πως «παρά ταύτα, η Ελλάδα αντέδρασε στο άοπλο αεροσκάφος μας με δύο οπλισμένα F-16 από το αεροδρόμιο του Καστελλίου στην Κρήτη και προσπάθησε να το αναχαιτίσει».

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «παραβιάστηκε η ασφάλεια πτήσης του άοπλου ναυτικού περιπολικού μας, θέτοντας το αεροσκάφος σε επικίνδυνη κατάσταση και υποβάλλοντάς το σε παρενόχληση. Αντιμετωπίζοντας αυτήν την κατάσταση, τα αεροσκάφη Ταχείας Αντίδρασης της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας μας διατήρησαν ψυχραιμία και, προκειμένου να αποφευχθούν απρόβλεπτα περιστατικά, εξασφαλίστηκε η απαραίτητη απόσταση μεταξύ των αεροσκαφών».

Ενημερώθηκε το ΝΑΤΟ

«Οι αρχές του ΝΑΤΟ ενημερώθηκαν για το περιστατικό μέσω των διαδικασιών αναφοράς του ΝΑΤΟ. Το γεγονός αυτό θεωρείται νέο παράδειγμα των πρόσφατων βημάτων της Ελλάδας που αυξάνουν την ένταση, τόσο σε λόγια όσο και στο πεδίο, και θεωρείται αντίθετο με το γράμμα και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών του 2023, που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Κλείνοντας υπογραμμίζουν πως «ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε την προσέγγιση της συμφιλίωσης και της συνεργασίας. Στόχος μας είναι η διατήρηση του θετικού κλίματος στην περιοχή και επισημαίνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση.»

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν λίγες ώρες μετά τις προκλητικές, προσβλητικές και απειλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, η Άγκυρα επανήλθε σε μία τακτική που είχε αφήσει τριάντα μήνες πίσω.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που είχε καταγραφεί είσοδος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο FIR Αθηνών ήταν τον Φεβρουάριο του 2023.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ τη Δευτέρα (01/9) καταγράφηκαν 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών οι οποίες προήλθαν από τα δύο οπλισμένα F-16 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο (Ρόδο – Καστελλόριζο), από ένα ATR-72 και ένα ελικόπτερο.

Δηλαδή εισήλθαν χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Το ΓΕΕΘΑ ανέφερε ότι τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.