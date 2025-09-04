Λισαβόνα: Συλλυπητήριο μήνυμα του Κ. Τασούλα για το δυστύχημα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Πορτογάλο ομόλογό του Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα.

Ο κ. Τασούλας ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και τόνισε στον ομόλογό του ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στον φίλο πορτογαλικό λαό.

Η Πορτογαλία κήρυξε εθνικό πένθος μετά τον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας την Τετάρτη, που είχε ως αποτέλεσμα να συντριβεί και να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 17 άτομα.