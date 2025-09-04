Π. Μαρινάκης για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε καμία όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 

«Στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει οποιαδήποτε όχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον GSI» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς σχετικά με την τύχη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τις χθεσινές δηλώσεις του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης είπε μάλιστα πως η ελληνική πλευρά θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Εύλογα ερωτήματα» από τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού, Μ. Κεραυνού

Έκανε επίσης λόγο για «εύλογα ερωτήματα» μετά τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μ. Κεραυνού, ενώ υπογράμμισε πως η Αθήνα εξακολουθεί να θεωρεί το έργο καίριας σημασίας και το στηρίζει, αλλά δεν μπορεί να παραβλέψει τη διάσταση του καταμερισμού του κόστους.

«Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού, του κ. Κεραυνού, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, αυτή είναι η διάσταση που συζητάμε, τη χρηματοδότησή του και το δίκαιο επιμερισμό του κόστους. Έχει πει και ο πρωθυπουργός – δεν το έχει πει τώρα, το έχει πει εδώ και πολύ καιρό επαναλαμβάνοντας την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο καίριας σημασίας ότι μια πολύ σημαντική διάσταση αυτού του έργου είναι και η οικονομική διάσταση, ο επιμερισμός δηλαδή του κόστους» ανέφερε ειδικότερα ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε λέγοντας: «Δε νομίζω ότι υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει είτε από τους δημοσιολογούντες είτε από τα πολιτικά κόμματα ότι το έργο αυτό πρέπει να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε».

«Από εκεί και πέρα δεν έχουν τεθεί υπ’όψιν οι μελέτες βιωσιμότητας στην οποία αναφέρθηκε και ο υπουργός της Κύπρου. Λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για την υλοποίηση του έργου» παρατήρησε.

Υπενθύμισε δε ότι το έργο χρηματοδοτείται μερικώς από την Ε.Ε. και «είναι μείζονος σημασίας, ιδιαιτέρως για την Κύπρο γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωσή της. Και το υποστηρίζουμε και εμείς και συνεχίζουμε να το λέμε αυτό, παρά τα υπόλοιπα τα οποία και αυτά έχουν μεγάλη αξία».

«Θέλουμε τη συνέχιση του έργου»

«Θέλουμε λοιπόν το έργο, θέλουμε τη συνέχισή του όπως έχουμε δηλώσει, όπως έχει δηλώσει και προ ημερών ο υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης αλλά στο πλαίσιο ενός συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού που έχει ως προτεραιότητα τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών μας, της Κρήτης με την Αττική, των Δωδεκανήσων και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα έργα που θα άρουν την απομόνωση ακριτικών νησιών της χώρας μας και θα ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια περιορίζοντας το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος για τους Έλληνες φορολογούμενους. Και θα πω εδώ, με βάση και την ενημέρωση από το ΥΠΕΞ, πολύ σημαντικό είναι και το έργο Ελλάδας-Αιγύπτου το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε όχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το GSI»

Σε ό,τι αφορά τα περί έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τόνισε πως «υπάρχει και μια απάντηση που λάβαμε χθες το βράδυ από το αρμόδιο υπουργείο». «Στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει οποιαδήποτε όχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον GSI. Η ελληνική πλευρά θα ζητήσει περαιτέρω ενημέρωση προφανώς από την Κυπριακή Δημοκρατία» είπε.

Ερωτηθείς εκ νέου για τις σχετικές αναφορές του κ. Χριστοδουλίδη, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε: «Εγώ απαντώ για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε όχληση – έστω – της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το GSI, με το συγκεκριμένο έργο η οποιαδήποτε έρευνα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω, σας την μεταφέρω προφανώς η ενημέρωση αυτή προήλθε κατόπιν επικοινωνιών μεταξύ των υπηρεσιών».

Επιπλέον, όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΡΑΕΚ ενέκρινε στις 31 Ιουλίου το σχετικό έσοδο των 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του και συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΡΑΕΕΥ, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών».

«Η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της»

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως «είναι επιτακτική ανάγκη η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε πως «η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και είναι προφανές ότι με την Κύπρο μας συνδέουν στενότατοι δεσμοί. Υποστηρίζουμε τις κυπριακές θέσεις για τα μεγάλα, τα εθνικά θέματα, ως απολύτως εθνικές θέσεις. Οι κυπριακές θέσεις είναι και δικές μας εθνικές θέσεις. Αυτό είναι το μείζον. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα που έχουν τις δικές τους προεκτάσεις» ανέφερε.

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει πολύ σημαντικές λεπτομέρειες ενός έργου που δεν αναφέρονται στη γεωπολιτική του διάσταση γιατί διαφορετικά δεν θα κινείτο υπέρ της προάσπισης των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης εν προκειμένω. Νομίζω ότι οι απαντήσεις που παρέθεσα από τα δύο υπουργεία απαντάνε σε όλα τα ερωτήματα και δείχνουν ότι η χώρα μας έχει μια καθαρή και σταθερή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα» τόνισε.