Ευρω-ομάδα ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση αγνοεί τις συνεχείς προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών

Η ευρω-ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορεί με ανακοίνωσή της την κυβέρνηση ότι αγνοεί τις συνεχείς προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην Ελλάδα.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και της Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Αερομεταφορών τα τελευταία χρόνια για τα σοβαρά κενά στην ασφάλεια των πτήσεων και στον εξοπλισμό στο «Ελ. Βενιζέλος» και στα περιφερειακά αεροδρόμια, τα διαδοχικά ρεπορτάζ των ΜΜΕ, τις καταγγελίες αεροπορικών εταιρειών αλλά και τις παρεμβάσεις της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει απαθής», σημειώνεται.

«Τον Απρίλιο του 2024 η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έλενα Κουντουρά με ερώτησή της προς την Κομισιόν έθεσε τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και τις μαζικές παραβάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση τις τεχνικές ελλείψεις στα ραντάρ, τις διαδικασίες προσέγγισης και την ασφάλεια των αερομεταφορών. Η αρμόδια τότε Επίτροπος Μεταφορών Αdina Vălean είχε απαντήσει παραθέτοντας τις διαδικασίες που έχουν κινηθεί σε βάρος της χώρας μας εξαιτίας της έλλειψης συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων τόσο από την Κομισιόν όσο και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)».

Προειδοποιήσεις

Όπως σημειώνεται η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί το 2024 από το Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη εφαρμογή του Κανονισμού 29/2009 σχετικά με τις υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων και την ασφάλεια επικοινωνιών των μονάδων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ έχει δεχθεί νέα προειδοποίηση από την Κομισιόν προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Επίσης, έχει κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει και η Επιτροπή έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη σε βάρος της χώρας για τη μη εφαρμογή των Εκτελεστικών Κανονισμών 1048/2018 και 1139/2018 για τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες. Παράλληλα έχει κινηθεί και άλλη διαδικασία επί παραβάσει για τη μη εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκαφών, που διασφαλίζει την ακριβέστερη ιχνηλάτηση των αεροσκαφών, όπως ορίζεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 373/2017, ο οποίος διέπει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τα συστήματα αεροναυτιλίας.

Η ευρω-ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «η ελληνική κυβέρνηση αποδεδειγμένα αδιαφορεί επιδεικτικά απέναντι στις συνεχείς προειδοποιήσεις και τα μέτρα της ΕΕ εναντίον της για τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος και παραβιάζει συστηματικά τη νομοθεσία. Την ίδια ώρα, ο εξοπλισμός επιτήρησης των αεροδρομίων παραμένει απαρχαιωμένος χωρίς ανταλλακτικά, ενώ η προμήθεια νέου διαρκώς καθυστερεί αδικαιολόγητα. Οι ελλείψεις σε προσωπικό παραμένουν τεράστιες και οι ελεγκτές αναγκάζονται να εργάζονται σε εξαντλητικές συνθήκες. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών και οι συνθήκες εργασίας για τους ελεγκτές κυκλοφορίας και τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς ασφαλείας στους επιχειρησιακούς χώρους δημιουργούν ένα περιβάλλον κατάρρευσης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιπαρέλθουν τον παρωχημένο εξοπλισμό και να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πτήσεων».

«Μπροστά σε αυτήν την τραγική κατάσταση και την αδράνεια της ελληνικής κυβέρνησης», η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «σκοπεύει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες και να θέσει εκ νέου το ζήτημα στην Κομισιόν, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους και την επιτακτική ανάγκη να συμμορφωθεί η χώρα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των αερομεταφορών».