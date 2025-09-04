Ένταση στο νοσοκομείο Δράμας: Αστυνομική βία κατά πολιτών καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ – «Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική να παραιτηθεί» 

Τη «χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του για την ένταση που επικράτησε το πρωί μπροστά στο Νοσοκομείο της Δράμας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η χρήση αστυνομικής βίας «αποτελεί μια απαράδεκτη και άκρως αντιδημοκρατική ενέργεια», ενώ σχολιάζοντας την αντίδραση του υπουργού Υγείας σημειώνει πως «αντί να παριστάνει τον θιγμένο και τον φοβισμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζόμενων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, οφείλονται σε αυτόν και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή του».

«Δεν τρέφουμε βέβαια κάποια αυταπάτη ότι ο κ. Γεωργιάδης θα πράξει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος, μόλις χθες, αποκάλεσε τους εργαζόμενους στην Υγεία ‘αχαΐρευτους’. Το μόνο ‘αίσχος’, λοιπόν, σε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι ο τραυματισμός δύο πολιτών που διαμαρτύρονταν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας. Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.