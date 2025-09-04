ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Λισαβόνα

Tα συλλυπητήριά του στην Πορτογαλία εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την πολύνεκρη τραγωδία με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα.

«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών που προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους», αναφέρει το ελληνικό ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό και την κυβέρνηση της Πορτογαλίας», προσθέτει.

Profoundly saddened by the tragic loss of life caused by the Gloria funicular derailment in Lisbon We extend our most sincere condolences to the families of the victims and their loved ones At this time of sorrow, stands in solidarity with the people and Government of pic.twitter.com/aDBqyEhzcs — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 4, 2025



Μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άτομα, η Πορτογαλία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εθνικού πένθους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, υπάρχουν 15 νεκροί και 23 τραυματίες – εκ των οποίων οι 5 σε αρκετά σοβαρή κατάσταση.