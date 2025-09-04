Logo Image

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Λισαβόνα

Πολιτική

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Λισαβόνα

EPA/MIGUEL A. LOPES

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα, στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας

Tα συλλυπητήριά του στην Πορτογαλία εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την πολύνεκρη τραγωδία με τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα.

«Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών που προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους», αναφέρει το ελληνικό ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό και την κυβέρνηση της Πορτογαλίας», προσθέτει.


Μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άτομα, η Πορτογαλία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εθνικού πένθους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, υπάρχουν 15 νεκροί και 23 τραυματίες – εκ των οποίων οι 5 σε αρκετά σοβαρή κατάσταση.

