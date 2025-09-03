Επιτροπή Άμυνας στη Βουλή: Περαιτέρω συγχωνεύσεις στρατοπέδων

Τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σχετικά με τη Β’ φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Κατόπιν των σχετικών ερωτήσεων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και των απαντήσεων που δόθηκαν, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής γνωμοδότησε θετικά για τη Β’ Φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (με την θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και το «παρών» από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που τοποθετήθηκε αρνητικά).

H Β’ φάση της Νέας Δομής περιλαμβάνει :