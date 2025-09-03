Ν. Ανδρουλάκης από Ζάππειο: Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν, ο λαός διψά για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή

«Πέρασαν 51 χρόνια ολόκληρα χρόνια. Το αποτύπωμα όμως του ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό και ζωντανό στη συνείδηση του λαού μας», τόνισε από το Ζάππειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την 51η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος.

«Μισό αιώνα πριν ο Ανδρέας Παπανδρέου, μαζί με άλλους αγωνιστές, ίδρυσε ένα πατριωτικό προοδευτικό κίνημα κίνημα που εξέφρασε με γνήσιο τρόπο τις ελπίδες και τις αγωνίες του λαού μας, απέναντι στον διχασμό, στις διώξεις, στις ανισότητες», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως ανάφερε πως το ΠΑΣΟΚ «είναι ένα κίνημα που γκρέμισε τα τείχη για τους μη προνομιούχους κι έδωσε φωνή στον απλό λαό, τις γυναίκες, τους αγρότες, τους νέους σε κάθε γωνιά της χώρας. Ένα κίνημα που έκανε πράξη τα εργασιακά δικαιώματα, την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, την ισότητα ανδρών και γυναικών. Μια παράταξη με έργο μοναδικό σε θεσμούς υποδομές και κοινωνικό κράτος. Μια παράταξη που αναγνώρισε τα λάθη της, σηκώνοντας το βάρος της οικονομικής κρίσης. Μια καθαρή και δίκαιη αποτίμηση». Και πρόσθεσε: «Σήκωσε το βάρος στην πιο κρίσιμη πρόσφατη στιγμή της ιστορίας της χώρας», σημειώνοντας πως επρόκειται για «ένα φορτίο που αρνήθηκαν να σηκώσουν οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του πολιτικού συστήματος. Και όχι μόνο προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά το εργαλειοποίησαν με έναν χυδαίο τρόπο για να κατακτήσουν την εξουσία χωρίς ίχνος πατριωτικής συνείδησης για την ζημιά που έφεραν στον τόπο».

«Τελειώνουν οι μέρες ασυδοσίας της ΝΔ»

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Ας αγωνιστούμε λοιπόν κι εμείς για να γίνει και η σημερινή επέτειος μια αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης που τόσο ανάγκη ο ελληνικός λαός. Μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά, την παρακμή, την ατιμωρησία, την αλαζονεία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας, του συστήματος του κ. Μητσοτάκη. Μιας εξουσίας που σπαταλα τις ευκαιρίες του τόπου, που υποθηκεύει το μέλλον του».

«Ο απλός κόσμος της δημοκρατικής παράταξης στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν, γιατί μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι την μεγάλη και τελική νίκη, μέχρι τη μεγάλη πολιτική αλλαγή για την οποία διψά ο ελληνικός λαός», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Βουτηγμένο στα σκάνδαλα το σημερινό σύστημα εξουσίας»

«Η μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας λέει πράγματα καθαρά με τα μάτια ενός δημοκράτη. Το σημερινό σύστημα εξουσίας είναι κουρασμένο, είναι διεφθαρμένο και είναι και αναξιόπιστο. Είναι εγκλωβισμένο στον πελατειασμό, στη μικροπολιτική. Είναι βουτηγμένο στα σκάνδαλα. Ένα σύστημα που θυσιάζει το μέλλον της χώρας για το πρόσκαιρο πολιτικό κέρδος. Ένα σύστημα που έχει το βλέμμα στην καρέκλα του και όχι το βλέμμα στο μέλλον και τις προκλήσεις του. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, οι δημοκράτες λέμε ότι η πολιτική δεν είναι σόου σε απευθείας μετάδοση, ούτε είναι μανιχαϊσμός και διχασμός άσπρου και μαύρου. Στόχος της δικής μας πολιτικής είναι μια κοινωνία δυνατή, μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση και παράλληλα μια πολιτεία που λειτουργεί ως οργανωτής και εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Όσο λοιπόν είναι αλήθεια ότι πολιτική χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει προς όφελος του ανθρώπου, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι η ηθική και κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι δύο έννοιες ασύμβατες», συμπλήρωσε, κατηγορώντας την κυβέρνηση της ΝΔ για «καθεστωτισμό και αλαζονεία».