Μητσοτάκης: Αυτά κάναμε τον Αύγουστο

«Πάμε να κάνουμε ένα challenge; Θα προσπαθήσω να πω σε ένα λεπτό όσα κάναμε τον προηγούμενο μήνα», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο TikTok σχετικά με το κυβερνητικό έργο τον περασμένο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαριθμεί:

«Παραδώσαμε στην κυκλοφορία τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου. Για πρώτη φορά οι πολίτες αξιολόγησαν το ΕΣΥ. Τα 4 πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια πήραν άδεια λειτουργίας. Σχεδόν 9.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις στα σχολεία μας. Μηδενίστηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ATM ελληνικών τραπεζών και μπήκε πλαφόν στις χρεώσεις από μηχανήματα τρίτων παρόχων. Άρχισε να λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή “My Street”. Ανακοινώθηκε νέα επέκταση του φράχτη στον Έβρο κατά 5 χιλιόμετρα. Κατατέθηκε και ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα το πρόγραμμα της κυβέρνησης για κοινωνική αντιπαροχή και για προσιτή στέγη, αξιοποιώντας περιουσία του δημοσίου. Ψηφίστηκε το νέο πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και οδηγεί μέχρι και σε απόλυση τους αρνητές αξιολόγησης. Μειώθηκαν σημαντικά οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, χάρη στα έκτακτα μέτρα τα οποία λάβαμε. Σημειώθηκε ρεκόρ απασχόλησης, αλλά και ρεκόρ δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους εκείνους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Εδώ κάτι αλλάζει ή εδώ πολλά αλλάζουν. Και συνεχίζουμε», καταλήγει ο πρωθυπουργός.