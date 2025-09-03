Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής: Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας

Πέντε παρεμβάσεις για την «Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας» ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτική, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

1. Μετασχηματισμός της Enterprise Greece σε ολοκληρωμένο κόμβο εξωστρέφειας, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και προώθηση κλάδων που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επίσης, προωθείται η ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και μια νέα, πιο αποτελεσματική οργανωτική δομή.

Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί σε καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης του brand της χώρας, όπως: Το Greek Houses, στο πρότυπο του EATALY, για πολυχώρους γαστρονομίας και ελληνικών προϊόντων. Το byGreece το οποίο θα είναι ενιαίο market place για τους εξαγωγείς, διευκολύνοντας τη διαφήμισή τους. Και το myGreece που θα αφορά πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

2. Μεταρρύθμιση του Export Credit Greece, με την ίδρυση δύο θυγατρικών εταιρειών, για την ασφάλιση βραχυπρόθεσμων πιστώσεων και για την πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Επιπλέον, προωθείται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

3. Θεσμοθέτηση Κυβερνητικής Επιτροπής Εξωστρέφειας, με στόχο την πιο αποτελεσματική προώθηση των εξαγωγών, μέσω του καλύτερου συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων. Η Κυβερνητική Επιτροπή Εξωστρέφειας θα παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης Εμπορίου, ο οποίος προβλέπει δράσεις, όπως η ψηφιοποίηση των τελωνείων.

4. Πενταετές Σχέδιο Εξωστρέφειας 2026-2030, η προετοιμασία του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να παρουσιαστεί εντός του α’ τριμήνου του 2026. Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη στόχευση χωρών, όπως Ινδία, και κλάδων, καθώς και μετρήσιμους στόχους. Ενώ παράλληλα προβλέπεται νέα διαδικασία επικαιροποίησής του, έπειτα από διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς.

5. Λοιπές δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», το νέο πλαίσιο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας “Hellenic Aid”, το Παρατηρητήριο Εξωστρέφειας, καθώς και η Εξαγωγική Ακαδημία.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλω δήλωσε:

Δεν νοείται νομίζω αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας χωρίς μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια και στις εξαγωγές. Αυτή τη στρατηγική υπηρετούμε από το 2019 και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και στον τομέα αυτό να ανεβάσουμε ταχύτητα».

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε: «Η προσπάθεια θα είναι πολυεπίπεδη, θα προτείνεται να εγκριθεί μία διυπουργική επιτροπή για τις εξαγωγές, αλλά πολύ περισσότερο προωθείται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των τελωνείων».

Τέλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, σημείωσε:

«Το νέο πλαίσιο δίνει νέο δυναμισμό στην Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας. Με την εφαρμογή του, η Ελλάδα ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και τον ρόλο της ως στρατηγικός εταίρος με σταθερότητα, αξιοπιστία και αναπτυξιακή προοπτική».