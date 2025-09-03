Τάσος Γιαννίτσης για δημογραφικό: Ξυπνάτε γιατί χανόμαστε

Στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας εστιάζει το ΠΑΣΟΚ στη φετινή 51η επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη.

Προς τούτο, της κεντρικής ομιλίας του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη προηγήθηκε ειδική θεματική εκδήλωση με αντικείμενο τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στο δημογραφικό με ορίζοντα το 2060.

Στην ομιλία του ο Τάσος Γιαννίτσης επισήμανε μεταξύ άλλων: «Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας, από 10,5 εκ. που είναι σήμερα θα έχει μειωθεί σε λιγότερο από 8 εκ., ενώ στην Τουρκία θα έχει αυξηθεί κατά 10 εκ., όσος είναι σήμερα ο πληθυσμός της Ελλάδας».

Σημείωσε ακόμη ότι η χώρα χάνει στα πρόσωπα υψηλής εξειδίκευσης, αλλά και στα πρόσωπα χαμηλής εξειδίκευσης, το ισοζύγιο όσων αποχώρησαν μετά το 2009 και όσων επέστρεψαν είναι αρνητικό κατά 250-300 χιλιάδες άτομα.

Συμπυκνώνοντας, ανέφερε: «Πλέον, χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος. Το σύνθημα δεν είναι “γεννάτε γιατί χανόμαστε”. Είναι “να ξυπνήσουμε γιατί χανόμαστε”, και όχι μόνο στο δημογραφικό.

Θέλει το κράτος να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων φορέων, θέλει να αναβαθμίσει το σύστημα υγείας και τα Πανεπιστήμια; Θέλει να βελτιώσει την ασφάλεια των πολιτών που κάθε μέρα πλήττεται ή τις συνθήκες ζωής των πιο επιβαρυμένων στρωμάτων της κοινωνίας; Η απάντηση που δίνει η ίδια η πραγματικότητά μας είναι μονοσήμαντη: δεν θέλει, δεν ξέρει, δεν αντέχει τέτοιες αλλαγές».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Η σημερινή εκδήλωση, σε μια τόσο συμβολική ημερομηνία, θέλει να δώσει το μήνυμα ότι για το ΠΑΣΟΚ το δημογραφικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα, όχι με τη συνήθη έννοια του όρου. Ας μην μείνει η περίοδος της κρίσης που περάσαμε ως η απαρχή της παρακμής της χώρας μας. Ας γίνει η εκδήλωση αυτή η αφετηρία για ένα “άλμα προς το αύριο”, που δεν θα αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το σύνολο του πολιτικού μας συστήματος».

Από την πλευρά του, ο Βύρων Γκουτζαμάνης, διευθυντής ερευνών του Ιδρύματος Δημογραφίας, ανέφερε: «Η δημογραφική εικόνα της χώρας έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία 100 χρόνια.

Επίσης, έχουμε υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο σε δύο περιφέρειες, άμεση συνέπεια της εσωτερικής μετανάστευσης. Υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αλλά λιγότερο από την αντίστοιχη αύξηση στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μείωση της γονιμότητας, τα ζευγάρια γεννάνε όλο και λιγότερα παιδιά. Έχουμε αλλαγή της οικογένειας αλλά και της σύνθεσης του πληθυσμού με αύξηση στους άνω των 65 ετών που πλέον είναι 2.450.000 άτομα. Επίσης έχομε αύξηση στους 85 και πάνω, που είναι ένας στους πέντε. Έχουμε αρνητική ζυγαριά εισροών μεταναστών, αύξηση των θανάτων και μείωση των γεννήσεων. Το 2023 είχαμε δύο θανάτους ανά μία γέννηση. Τι θα γίνει στο μέλλον; Η αρνητική ζυγαριά είναι 130.000 θάνατοι προς 75.000 οι γεννήσεις. Τι μπορεί να αλλάξει; Να μην είναι αρνητικό το ισοζύγιο κατά 60.000 αλλά να είναι λιγότερο αρνητικό. Να είναι κατά 50.000.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αυξηθούν οι γεννήσεις. Να επιστρέψουν οι νέοι που έχουν φύγει, όχι σε ηλικία συνταξιοδότησης. Επίσης, να υπάρξει λελογισμένη εισροή αλλοδαπών που να ενσωματωθούν και να κάνουν οικογένειες.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αποκλειστεί η επιδοματική πολιτική και να δώσουμε βάρος στη υγεία και στη παιδεία. Ενώ ο αριθμός των παιδιών στα δημόσια σχολεία μειώνεται, στο ιδιωτικό σχολείο δεν μειώνεται.

Με τη σειρά της, η βουλευτής Κατερίνα Καζάνη ανέφερε: «Ο δείκτης γονιμότητας βρίσκεται στο 1,26 ενώ το 1980 βρισκόταν στο 2,23. Και αυτό παρότι οι έρευνες δείχνουν ότι οι Έλληνες και Ελληνίδες θα ήθελαν να κάνουν παιδιά. Τη διάσταση αυτή τη δημιουργούν το κόστος ζωής, τα ενοίκια, οι χαμηλές αμοιβές, οι κακές συνθήκες εργασίας, οι ελλείψεις στο κοινωνικό κράτος».

Ένα ακόμη στοιχείο, που ανέφερε η διευθύντρια της διαΝΕΟσις, Φαίη Μακαντάση, είναι ότι οι Ελληνίδες κατά μέσο όρο κάνουν πλέον το πρώτο παιδί στα 31 χρόνια και μεγάλος αριθμός μετά τα 35.

Κοινός τόπος όλων των ομιλητών ήταν ότι είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση η ανάγκη για δημόσιες πολιτικές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.