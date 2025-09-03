Κ. Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ

Στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την κατάσταση του ΕΣΥ, αναφέρεται με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο κ. Ζαχαριάδης σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αντί να απολογείται για την κατάσταση στο ΕΣΥ ο κ. Γεωργιάδης, είχε το θράσος να αποκαλέσει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, όσους διαμαρτύρονται και διεκδικούν ως ‘αχαΐρευτους’».

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί: «Με αφορμή τα έργα ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Σαπών του νομού Ροδόπης, ανάρτησε ένα προσβλητικό video για όσους του ασκούν κριτική. Αυτή είναι η υπεραλαζονεία της εξουσίας τον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης».

Γενικεύοντας σημειώνει: «Μόλις λίγες μέρες πριν, ήρθαν στο φως τα στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την χώρα μας ουραγό στην πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Είναι επίσης γνωστό ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είμαστε ‘πρωταθλητές’ στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία και την περίθαλψη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός και η κυβέρνηση Μητσοτάκη στοχοποιούν τους εργαζόμενους στον κλάδο της Υγείας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ. Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεν μπορούν να υποκατασταθούν με video στα social media και προσβολές».

Επιπλέον, ο κ. Ζαχαριάδης υπογραμμίζει: «Αυτός είναι ο ορισμός της τοξικότητας, αυτός είναι ο ορισμός της λάσπης, αυτός είναι ο ορισμός της συκοφάντησης των εργαζόμενων που όλοι μαζί υποτίθεται χειροκροτούσαμε και ευχαριστούσαμε πριν πέντε χρόνια. Ντροπή, ντροπή, ντροπή!».