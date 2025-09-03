Logo Image

Νέα ανάρτηση Τσίπρα: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό

Πολιτική

Νέα ανάρτηση Τσίπρα: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό

Φωτ. Χ/ @atsipras

Με απόσπασμα από παλαιότερη ομιλία του

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατά την πρακτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα, ο κ. Τσίπρας παρέθεσε απόσπασμα από παλαιότερη ομιλία του, εν προκειμένω από εκείνη που εκφώνησε στο πλαίσιο εκδήλωσης που είχε διοργανώσει το «Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα» τον περασμένο  Ιούνιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε το εξής απόσπασμα: «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας. Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους. Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube