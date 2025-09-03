Νέα ανάρτηση Τσίπρα: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατά την πρακτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα, ο κ. Τσίπρας παρέθεσε απόσπασμα από παλαιότερη ομιλία του, εν προκειμένω από εκείνη που εκφώνησε στο πλαίσιο εκδήλωσης που είχε διοργανώσει το «Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα» τον περασμένο Ιούνιο.

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε το εξής απόσπασμα: «Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Με χαρακτηριστικά που θα δίνουν απάντηση στις προκλήσεις και τους κινδύνους της εποχής μας. Ένας νέος πατριωτισμός, απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία, ώστε, από τη μια να είναι η πατρίδα μας, από την άλλη τα πλούτη τους. Αυτή είναι η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο».