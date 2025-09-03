Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο: Επανέρχεται για τα αντιεβραϊκά γκράφιτι στην Αθήνα και το περιστατικό της Νάξου

Επανέρχεται το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ) για το θέμα των αντιεβραϊκών γκράφιτι και αφισιών στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων, εγκαλώντας μάλιστα δημοτικές αρχές ότι «ανέχονται και ενθαρρύνουν κλίμα δαιμονιοποίησης».

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Οι δρόμοι της Αθήνας και άλλων πόλεων είναι γεμάτοι με συνθήματα που καλούν στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, στη μαζική δολοφονία Ισραηλινών πολιτών και Εβραίων που υπερασπίζονται τη σιωνιστική ιδέα, δηλαδή το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας των εθνών. Δεν ασκούν κριτική στην κυβέρνηση του Ισραήλ, δαιμονοποιούν τους πολίτες του και επιχειρούν να απονομιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους ακριβώς επειδή είναι Εβραίοι».

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο προσθέτει: «Αυτό ακριβώς το κλίμα δαιμονοποίησης -που καλλιεργείται εντέχνως στους δρόμους με αφίσες και γκράφιτι, που πολλές δημοτικές αρχές ανέχονται και ενθαρρύνουν– οδηγεί αναπόφευκτα στην καλλιέργεια μιας ιδιαίτερης μισαλλοδοξίας εναντίον κάθε Ισραηλινού πολίτη και κάθε Εβραίου που αρνείται να αποκηρύξει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ».

Διευκρινίζει δε το ΚΙΣ ότι οι ενστάσεις του δεν αφορούν στην κριτική που μπορεί να ασκείται εναντίον της ισραηλινής κυβέρησης: «Η άσκηση κριτικής, αυστηρής κριτικής στα πεπραγμένα της Ισραηλινής κυβέρνησης και στις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων της δεν συνιστά αντισημιτισμό. Δεν αρκούνται όμως σε αυτή την κριτική».

Ακολούθως το ΚΙΣ αναφέρεται στο πρόσφατο περιστατικό της Νάξου σημειώνοντας: «Έτσι στη Νάξο εκδιώχθηκαν από κατάστημα εστίασης Εβραίοι και αποδοκιμάστηκαν από θαμώνες με ύβρεις. Όπως εύστοχα έγραψε σε άρθρο του, στο «Τhe books’ journal», ο συγγραφέας Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης: «…Μα αυτό είναι που παγώνει το αίμα: η σκηνή θυμίζει πογκρόμ, όπου το πλήθος χειροκροτούσε τον διωγμό. Όταν ο όχλος χαίρεται που βλέπει άλλους να ταπεινώνονται, δεν αποδεικνύεται η αλήθεια του ισχυρότερου. Αποδεικνύεται η γύμνια του πολιτισμού».

«Σκηνές από πογκρόμ της τσαρικής Ρωσίας»

Η ανακοίνωση του ΚΙΣ καταλήγει: «Εικόνες και περιστατικά που παραπέμπουν σε σκηνές των πογκρόμ της Τσαρικής Ρωσίας του 19ου αιώνα, υπονομεύουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η ανοχή στον αντισημιτισμό και στη ρητορική μίσους δεν έχει θέση στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και είμαστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μια ασφαλής χώρα για όλους τους πολίτες της και μια φιλόξενη χώρα για όλους τους επισκέπτες της, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, φύλου ή θρησκεύματος».