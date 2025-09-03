Στην Ελλάδα αναμένονται ο γιος του Χαλίφα Χαφτάρ και ο ΥΠΕΞ της Τρίπολης για συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Θεοχάρη

Η Αθήνα εξακολουθεί να επιδιώκει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Λιβύη, τόσο με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και με την κυβέρνηση της Βεγγάζης του Χαλίφα Χαφτάρ.

Έτσι λοιπόν μετά από ένα διάστημα περίπου δύο μηνών, όπου μετέβη στην Λιβύη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα ακολουθήσει ένας νέος κύκλος διαλόγου, καθώς αναμένεται στην Αθήνα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Λιβύης , Μπελκασέμ Χαφτάρ , γιος του Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον κ. Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό κ. Χάρη Θεοχάρη.

Μάλιστα, μία μόλις εβδομάδα μετά, δηλαδή τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στην Ελλάδα αναμένεται επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης Ελ-Ταχερ Σαλεμ Μουχαμάντ Ελ-Μπαούρ.

Η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Λιβύη αποσκοπούσε στην έναρξη των συνομιλιών των δύο μερών με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο με την Τρίπολη όσο και με την Βεγγάζη ήταν η αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

Στην Ελλάδα λιμενικοί από τη Λιβύη για εκπαίδευση

Υπενθυμίζεται ότι σε Αθήνα και Σούδα βρέθηκαν λιμενικοί από την Βεγγάζη για εκπαίδευση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, η εκπαίδευση ανδρών του λιμενικού από Λιβύη ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο. Ήταν 40 άτομα περίπου αλλά χωρίζονταν σε δύο φάσεις. Δηλαδή ήρθαν οι μισοί τον Αύγουστο και οι υπόλοιποι τον Σεπτέμβριο.

Επίσης, στις 15 Σεπτεμβρίου που θα έρθει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης, αναμένεται να απευθύνει πρόσκληση να έρθουν άνδρες και από την δυτική Λιβύη για εκπαίδευση στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.