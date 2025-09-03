Κ. Τσουκαλάς: Σπάμε με τεκμήρια την εικονική πραγματικότητα της προπαγάνδας Μητσοτάκη – Γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Γέφυρα» για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ χαρακτήρισε τη «Μαύρη Βίβλο» που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι «να αναδείξουμε την εξαπάτηση των πολιτών από την κυβέρνηση και την πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ εκείνων με τα οποία δεσμεύτηκε και το 2019 και το 2023 και αυτών που έκανε».

«Η κυβέρνηση ξέρετε έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην επικοινωνία και στην προπαγάνδα και έχει προσπαθήσει επαγγελματικά να δομήσει ένα αφήγημα μιας κυβέρνησης που πετυχαίνει στην οικονομία, μειώνει φόρους, έχει ως μότο ότι πετυχαίνει στην εξωτερική πολιτική “ό,τι δεν πετύχαν οι κυβερνήσεις σαράντα ετών”, ενώ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο» δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 98,4.

Υπογράμμισε ότι με τη στρατηγική αυτή το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής «σπάμε με τεκμήρια, στοιχεία και νούμερα την εικονική πραγματικότητα και τα αφηγήματα που παρουσιάζονται από την επικοινωνιακή υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «μεγάλη χαμένη ευκαιρία να βγούμε από την υστέρηση την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν αξιοποίησε, παρόλο που ήρθε πακτωλός χρημάτων. Ενώ είχε την πιο μεγάλη ευχέρεια σε επίπεδο διαχείρισης κονδυλίων, δεν μπόρεσε αυτά να τα σπρώξει στην αγορά ώστε να γίνουν πραγματικά μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη. Έχουμε μια μη διατηρήσιμη, εξωτερικώς χρηματοδοτούμενη ανάπτυξη και δεν πήγε τίποτα στην πραγματική παραγωγή. Αντιθέτως, πήγαν όλα σε μια αντιαναπτυξιακή διανομή που πιο πολύ είχε σαν στόχο το να εξασφαλίσει τη στήριξη διαφόρων μερίδων προς τη Νέα Δημοκρατία» ανέφερε.

Ως προς τις κοινωνικές ανισότητες, επεσήμανε ότι «η χώρα μας έχει το παράδοξο να διαθέτει αυξημένο ΑΕΠ και έναν ρυθμό ανάπτυξης και, παράλληλα, να είναι προτελευταία στην αγοραστική δύναμη με το χειρότερο μερίδιο μισθών επί ΑΕΠ στην Ευρώπη. Επίσης είναι πρώτη στην Ευρώπη σε αδυναμία των πολιτών να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Την ίδια ώρα, υπάρχουν ραγδαία αύξηση πλειστηριασμών ,μεγάλη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και τα πιο υψηλά τιμολόγια ρεύματος. Όλο αυτό έχει δυσχεράνει τη ζωή των πολιτών. Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία βλέπει ότι, ενώ η χώρα έχει προφανώς άλλες δυνατότητες από ό,τι είχε μέσα στα μνημόνια, η ζωή τους δεν βελτιώνεται ούτε στο ελάχιστο. Αυτό είναι μία συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης».

Αναφορικά με την πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να ζητάμε ένα ισχυρό δημόσιο και ένα κράτος κοντά στον πολίτη που θα παίζει αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο και να λέμε ότι αυτοί θα αμείβονται με ψίχουλα. Πώς θα προσελκύσουμε άριστους και βέλτιστους κρατικούς λειτουργούς με μισθούς πείνας;».

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε εκ νέου ότι «είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο και όχι μία γενική παθογένεια που πλήττει το πολιτικό σύστημα» και με αφορμή την τοποθέτηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Παρασκευή, ανέφερε: «Άκουσα τον κ. Τσιάρα να λέει ότι έμεινε έκπληκτος, καθώς από τον έλεγχο έμαθε ότι κάποιοι με πλαστά μισθωτήρια και Ε9 ενημερώνονταν μέσω λογισμικών για το τι να δηλώσουν. Μα, αυτά είναι γραμμένα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν τη διάβασαν; Δεν γνώριζαν το περιεχόμενο της όταν ψήφισαν τη μη παραπομπή Βορίδη-Αυγενάκη; Καλώς έγινε ο έλεγχος. Έπρεπε να γίνει τώρα; Δεν μπορούσε να γίνει πριν πέντε χρόνια, όταν ον είχε ξεκίνησε ο κ. Βάρρας; Δεν θα είχαμε γλιτώσει κάποια εκατομμύρια, αν η κυβέρνηση αυτή αυτούς που πήγαιναν να κάνουν ελέγχους δεν τους έδιωχνε; Τελικά, αναγκάστηκε να κάνει ελέγχους, όταν πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και όταν άρχισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε να στέλνει δικογραφίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάζει πρόστιμα».

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καλούσε με ερωτήσεις από το 2020 την κυβέρνηση να ερευνήσει καταγγελίες και διερωτήθηκε: «Ποιοι είναι τελικά ανεύθυνοι; Εκείνοι που λένε να βρούμε χρήματα ή εκείνοι οι οποίοι επέτρεψαν να διασπαθιστεί το δημόσιο χρήμα, ενώ υπήρχαν δικά τους κυβερνητικά στελέχη που έλεγαν να γίνουν έλεγχοι; Αυτοί, που αντί να κάνουν ελέγχους, τους έδιωχναν και έφερναν άλλους για να μην κάνουν ελέγχους».

«Η λύση είναι καταλογισμός των ποσών, δέσμευση περιουσιών και εξασφάλιση των απαιτήσεων. Ελπίζω για το τετράμηνο που μεσολάβησε από την πλήρη εμφάνιση του σκανδάλου μέχρι τις πρώτες δεσμεύσεις, να μην έχει επιτρέψει σε επιτήδειους να έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες απόκρυψης τη περιουσίας τους, άρα να ματαιώσουν τη δυνατότητα είσπραξης», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τέλος για το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε πως: «Οι λύσεις του μέλλοντος δεν μπορούν να γίνουν με υλικά του παρελθόντος». Επανέλαβε δε ότι «στόχος μας είναι να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή», εκτιμώντας ότι «αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, άρα στοχεύουμε στη νίκη και την πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών, άρα, είναι απόλυτα εφικτός ο στόχος της νίκης» επισήμανε.