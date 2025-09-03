Υπουργείο Μετανάστευσης: Υπερψηφίστηκε το ν/σ για επιστροφές και παράνομη μετανάστευση

Υπερψηφίστηκε την Τρίτη επί της αρχής και επί των άρθρων του, από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Το νέο θεσμικό πλαίσιο έρχεται να ενισχύσει τα εργαλεία της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την αποτροπή καταχρήσεων στο σύστημα ασύλου και τη διευκόλυνση των επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών.

Ειδικότερα:

Εισάγεται η ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής στη χώρα με ποινή φυλάκισης 2 έως 5 έτη και ελάχιστο πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης μέσω μακροχρόνιας παράνομης διαμονής 7 ετών και περιορίζονται οι μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας με στόχο την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Προβλέπεται η δυνατότητα διοικητικής κράτησης έως και 24 μήνες, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα από την υποβολή αντιρρήσεων.

Συντομεύεται η προθεσμία για οικειοθελή αναχώρηση σε 14 ημέρες με δυνατότητα ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Διευρύνεται η έννοια της «χώρας επιστροφής» και επικαιροποιούνται τα κριτήρια κινδύνου διαφυγής.

Καθιερώνεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση κινδύνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ενώ παράλληλα παρατείνεται η διάρκειά της έως και δέκα έτη.

«Το λέω με μεγάλη υπερηφάνεια, χαίρομαι που είμαι υπουργός αυτής της κυβέρνησης, που έρχεται και θεσμοθετεί το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα. Όταν σε κάποιον απορριφθεί το άσυλο και έχει παραβιάσει τον ελληνικό νόμο παραμένοντας παράνομα στην ελληνική επικράτεια, θα έχει και διοικητική κράτηση και ηλεκτρονική επιτήρηση και ποινικές κυρώσεις», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στη συζήτηση στη Βουλή.

Όπως συμπλήρωσε, «εμείς έχουμε να δώσουμε λογαριασμό στους Έλληνες πολίτες. Και οι Έλληνες πολίτες θέλουν να προστατεύονται, να έχουν και επιστροφές.

Το μήνυμα είναι σαφές. Εάν βρεθείς εδώ και δικαιούσαι διεθνούς προστασίας, θα πάρεις άσυλο. Εάν απορριφθεί το άσυλό σου, οι επιλογές σου είναι δύο. Ή θα πας φυλακή ή θα επιστρέψεις στην πατρίδα σου.

Η ελληνική πολιτεία δεν σε αποδέχεται. Δεν είσαι ανεκτός άπαξ και μπήκες παράνομα. Έχεις μία επιλογή, να γυρίσεις πίσω. Δεν είσαι ευπρόσδεκτος», ξεκαθάρισε.