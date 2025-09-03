Ν. Δένδιας: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Τις μεταρρυθμίσεις που «τρέχει» η κυβέρνηση στον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση – συζήτηση της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

«Είχα σήμερα τη μεγάλη ευκαιρία, σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση των στελεχών μας εδώ, στη Β΄ Θεσσαλονίκης, να αναπτύξω το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία στον τομέα της Εθνικής Άμυνας. Τι συνιστά η μεγάλη μεταρρύθμιση ‘2030’, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός» δήλωσε ο κ. Δένδιας.

Αξιοποίηση του στρατοπέδου «ΖΙΑΚΑ»

Εστιάζοντας στα θέματα που αφορούν αμιγώς τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα τη Β΄ Θεσσαλονίκης, στάθηκε στην αξιοποίηση του στρατοπέδου «ΖΙΑΚΑ», ενός μεγάλου στρατοπέδου 130 στρεμμάτων, για τη δημιουργία ενός νέου πρότυπου οικισμού, ο οποίος θα κατασκευαστεί με την εποπτεία και την τεχνογνωσία των Ενόπλων Δυνάμεων σε πολύ σύντομο χρόνο και από τον οποίο το 75% των κατοικιών θα διατεθούν για να βοηθηθούν άτομα τα οποία έχουν ανάγκη στήριξης. Όπως ανέφερε, το υπόλοιπο 25% θα χρησιμοποιηθεί για τις στεγαστικές ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις εκτελούν σήμερα το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που υπάρχει ποτέ» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας πως «ήδη η πρώτη φάση είναι 1.056 σπίτια και θα τελειώσει σε περίπου 11 μήνες από σήμερα και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει μέχρι το 2030 με στόχο να κατασκευάσουμε συνολικά πάνω από 5.000 σπίτια και να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας».

«Παράδειγμα για το πώς μπορούμε με εξοικονομήσεις να αυξήσουμε τους μισθούς των στελεχών μας»

«Αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι ότι όλο αυτό το στεγαστικό των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετείται, χρηματοδοτείται από εξοικονομήσεις που γίνονται μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας» συμπλήρωσε κάνοντας λόγο για «ένα λαμπρό παράδειγμα στην ελληνική κοινωνία, ένα παράδειγμα σεβασμού του υστερήματος του Έλληνα φορολογούμενου, ένα παράδειγμα πώς μπορούμε με εξοικονομήσεις να αυξήσουμε τους μισθούς των στελεχών μας, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής τους, δίνοντάς τους με πολύ χαμηλό ενοίκιο ένα σπίτι, όταν η Πατρίδα τους μεταθέτει για να εκτελέσουν το καθήκον τους».

Η χθεσινή συνεδρίαση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος εκδηλώσεων που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία στις Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και στους Δήμους της Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης ενόψει της 89ης ΔΕΘ.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν οι Υφυπουργοί Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Κώστας Σκρέκας, οι Βουλευτές Θεόδωρος Καράογλου, Φάνης Παπάς, Δημήτρης Κούβελας, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, ο Συντονιστής Θεσσαλονίκης του Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γραμματέας Οργανωτικού της Ν.Δ. Στέλιος Κονταδάκης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Θωμάς Βράνος και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Επίσης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στην έκθεση της Διοικούσας Επιτροπής Ν.Δ. Θεσσαλονίκης για την ιστορία και τους ανθρώπους της Παράταξης.