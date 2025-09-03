51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Γενέθλια στο Ζάππειο με επετειακή εκδήλωση και συναυλία – Ανδρουλάκης: Μπορούμε να κάνουμε ξανά την αλλαγή δυνατή

Με μία εκδήλωση στο Ζάππειο, το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει σήμερα τα 51α του γενέθλια, καθώς συμπληρώνεται μίσος αιώνας από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος.

«51 χρόνια μετά, μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή. Χρόνια μας πολλά» αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτησή του.

Η εκδήλωση στο Ζάππειο θα κορυφωθεί με ομιλία του κ. Ανδρουλάκη και θα κλείσει με συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

-18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός «Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

Συζητούν:

Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

Παύλος Μπαλτάς, Δρ. Δημογραφίας- Κύριος Ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

Συντονίζει η Έφη Μπέκου, Γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

-19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

-21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου.

Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου

Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου στις 3 Σεπτεμβρίου 1974 με κεντρικό προσανατολισμό – όπως αναφέρεται στην ιδρυτική του διακήρυξη – το τρίπτυχο: Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση. Στις 17 Νοεμβρίου 1974 το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στις πρώτες εθνικές εκλογές μετά την πτώση της δικτατορίας λαμβάνοντας ποσοστό 13,58%. Τρία χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 1977, αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ οι εθνικές εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 σηματοδότησαν την άνοδό του στην εξουσία.