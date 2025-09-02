Πρόκληση Τσελίκ: «Μην επιδιώκετε λανθασμένες ενέργειες σε Αιγαίο και Μεσόγειο» – Σύντομα στην Τουρκία ο Χαφτάρ

Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, ο Τσελίκ είπε ότι «η ισχύς της Τουρκίας αποτελεί εγγύηση ειρήνης αλλά κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει λανθασμένες ενέργειες στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο ή αλλού. Πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας στο τραπέζι».

Στην Άγκυρα ο Χαφτάρ

Την ίδια ώρα, τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως ανάφερε ο ΣΚΑΪ, μεταδίδουν ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να μεταβεί στην Τουρκία ο Χαλίφα Χαφτάρ μετά από πρόσκληση του Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος επισκέφτηκε την Λιβύη πριν λίγες ημέρες.

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας προχώρησε σε μια σαφή δήλωση, τονίζοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ισχύοντα γύρω από το Τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

«Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και εξακολουθεί να αναμένει από όλες τις χώρες να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)», επισήμανε η κυρία Κάλας και προσέθεσε: «Η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στη συνέχεια η κυρία Κάλας συμπλήρωσε: «Όπως υπενθυμίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2025, το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το εθιμικό δίκαιο που βασίζεται στο δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να διευθετούνται με ειρηνικά μέσα, ιδίως μέσω διαπραγματεύσεων, καλή τη πίστει και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».