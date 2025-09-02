Πλεύρης: Προστατεύουμε την πατρίδα μας από την παράνομη μετανάστευση

Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Όπως είπε, η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει άμεσα αποτελέσματα, καθώς τον Αύγουστο στην Κρήτη καταγράφηκαν 689 αφίξεις έναντι 3.624 τον Ιούλιο, εκ των οποίων οι 2.642 σημειώθηκαν μόλις την πρώτη εβδομάδα, πριν τεθεί σε ισχύ η σχετική τροπολογία για την αναστολή ασύλου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «ο Αύγουστος, που παραδοσιακά είναι μήνας υψηλών ροών, εμφάνισε τις χαμηλότερες αφίξεις σε ολόκληρο το έτος, διαψεύδοντας όσους αποδίδουν τη μείωση σε συγκυριακούς παράγοντες όπως ο καιρός. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι αποφασιστικές πολιτικές επιλογές έχουν άμεσο και μετρήσιμο αποτέλεσμα στη μείωση της παράνομης μετανάστευσης».

Κατά τον κ. Πλεύρη, «εδώ λοιπόν υπάρχει μια ζυγαριά: Από τη μια πλευρά είναι τα δικαιώματα κάποιου που απορρίφθηκε το άσυλό του και βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Από την άλλη πλευρά είναι τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, που θέλουν να προστατεύεται η πατρίδα τους, να μην μπαίνει κανείς παράνομα και να υπάρχει πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Σε αυτή τη ζυγαριά, η πλάστιγγα γέρνει υπέρ των Ελλήνων, είτε σας αρέσει είτε όχι».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι το 2014 οι ροές ήταν 45.040, ενώ με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και την πολιτική των «ανοιχτών συνόρων» εκτοξεύθηκαν στις 874.735. Το 2016 οι ροές παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αφήνοντας πίσω τους μια κατάσταση κατάρρευσης, σημείωσε. «Αυτή ήταν η πολιτική των ανοιχτών συνόρων», υπογράμμισε, «μια πολιτική για την οποία είστε υπόλογοι ως κόμμα, γιατί με την ιδεολογική σας ταυτότητα πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Ο ίδιος ο αρχηγός σας το είχε πει. Η θάλασσα όμως για εμάς έχει σύνορα και τα σύνορα θα φυλάσσονται».

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το 2019 η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε περίπου 250.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου που δεν είχαν εξεταστεί. Σήμερα, όπως είπε, ο αριθμός αυτός έχει περιοριστεί στις 26.000, με την Ελλάδα να εξετάζει πλέον 70.000 με 72.000 αιτήσεις κατ’ έτος και να κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παραγωγικότητας στην Ευρώπη βάσει του όγκου αιτήσεων.

Τόνισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή σε όλες τις δομές της χώρας φιλοξενούνται περίπου 19.000 άτομα – αριθμός που, όπως επισήμανε, επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μόνο στη Μόρια. Στη Λέσβο, είπε, όπου το 2015 είχαν συγκεντρωθεί 19.000 άτομα, σήμερα βρίσκονται μόλις 871 σε ιστορικό χαμηλό, ενώ συνολικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι ροές έχουν μειωθεί κατά 40%, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχει προστεθεί το νέο κανάλι της Κρήτης.

Αναφερόμενος στις νέες ρυθμίσεις, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε: «Πάμε λοιπόν να δούμε τι διορθώνουμε και το λέμε στον ελληνικό λαό για να δούμε ποιου τα συμφέροντα προασπιζόμαστε. Μπαίνεις μέσα. Με το που μπεις μέσα, προφανώς συλλαμβάνεσαι και κάνεις την αίτηση ασύλου. Εκεί όμως διευρύνουμε μια βασική δυνατότητα της διοικητικής κράτησης. Αν έχεις έρθει χωρίς χαρτιά, δήθεν γιατί τα έχασες στον δρόμο, τότε θα μπεις σε διοικητική κράτηση. Δεν υπάρχει το “δεν έχω χαρτιά” και ταυτόχρονα κυκλοφορώ ελεύθερα. Γιατί πρέπει να αφήσω κάποιον που αποκρύπτει την ταυτότητά του να κινείται στον Άγιο Παντελεήμονα, στα Πατήσια, στην Κυψέλη και να μην τον κρατήσω σε κλειστή δομή, ώσπου να εξεταστεί η αίτησή του; Μόλις πάρει το άσυλο, χαίρει διεθνούς προστασίας».

Με το νέο νομοσχέδιο, όταν η αίτηση ασύλου απορρίπτεται και σε δεύτερο βαθμό, προβλέπεται επιτήρηση με ηλεκτρονικό μέσο ώστε να διασφαλιστεί η εκτέλεση της επιστροφής. Όπως εξήγησε: «Απορρίπτεται η προσφυγή του. Εκεί μπαίνει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Εσύ, που πρέπει να φύγεις γιατί είσαι παράνομος πια, και σου δίνω, επειδή το επιβάλλει και η οδηγία και ο κανονισμός, ένα χρονικό πλαίσιο, εκεί θα σε έχω σε επιτήρηση. Μόλις, λοιπόν, αφού σε έχω σε επιτήρηση, πάω να σε επιστρέψω πίσω, εκεί που ερχόσουν και έλεγες “νέο άσυλο, μεταγενέστερο άσυλο”, το μεταγενέστερο άσυλο δεν θα σταματά τη διαδικασία. Και ορθώς δεν θα τη σταματά. Γιατί είχες μια πλήρη διαδικασία, πρώτο βαθμό και δεύτερο βαθμό. Προφανώς δεν θα σου δώσω τη δυνατότητα απλά και μόνο να ακολουθήσεις ξανά τη διαδικασία. Και μόλις έρθει η στιγμή που δεν μπορώ να σε επιστρέψω, αυτομάτως έχουμε την ποινική κύρωση και εκεί έχεις να επιλέξεις: ή θα πας πέντε χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή ή θα επιστρέψεις πίσω».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία των δομών. «Από εδώ και στο εξής θα πρέπει οι δομές μας σιγά σιγά να λειτουργούν με δύο τρόπους. Οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή, μόλις μπει κάποιος μέσα, ξέρουν αν έχει ή δεν έχει προσφυγικό προφίλ σε ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο, 80-90%. Θα πρέπει να υπάρχουν δομές των ατόμων που θα πάρουν άσυλο. Και εκεί πέρα, επειδή παίρνοντας άσυλο μπορείς να κινηθείς στη χώρα, θα πρέπει να πας σε προγράμματα τα οποία υπάρχουν, και όχι να ζεις με επιδόματα. Προγράμματα που θα σε εντάσσουν γρήγορα στην εργασία. Και έτσι θα καλυφθεί και ένα εργατικό δυναμικό. Δεν ήρθες εδώ πέρα στην Ευρώπη να πάρεις την προσφυγική ιδιότητα ώστε να σε ταΐζει μετά ο Ευρωπαίος και ο Έλληνας φορολογούμενος. Αντίστοιχα, για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, οι δομές θα έχουν αποκλειστικό προσανατολισμό τις επιστροφές».

Ο κ. Πλεύρης συμπλήρωσε: «Σας καλώ να επισκεφτείτε δομές. Ξέρετε ότι στις δομές μας είναι βιδωμένα τα τραπέζια στο εστιατόριο γιατί κατά καιρούς υπάρχει κόσμος που, επειδή δεν του αρέσει το φαγητό, πετάει τα τραπέζια έτσι; Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στις δομές του υπουργείου υπάρχει 20 με 25% φθορές, οι οποίες γίνονται και εσκεμμένα;».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατέληξε: «Από εδώ και στο εξής ο παράνομος μετανάστης να γνωρίζει ότι θα βρίσκεται σε διοικητική κράτηση και σε επιτήρηση. Να γνωρίζει ότι η παράνομη παραμονή είναι ποινικό αδίκημα και θα πάει στη φυλακή. Να γνωρίζει ότι δεν θα νομιμοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας».