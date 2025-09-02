Μ. Ευθυμιόπουλος στη «Ν» για Τουρκία: «Να μπουν κόκκινες γραμμές, οι οποίες θα αλλάξουν και την ρητορική επικοινωνίας»

«Ο κ. Γεραπετρίτης έχει λάβει το μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα στον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουμε πολιτικής εξουσίας σε σχέση με το εξωτερικό» τόνισε ο αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, Μάριος Ευθυμιούπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour με τη Χριστίνα Κουσουνή και τον Παύλο Πανταζόπουλο.

Αναφορικά με τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν που προανήγγειλε ο κ. Γεραπετρίτης, ο κ. Ευθυμιόπουλος δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ασκεί τα συμφέροντά της εναερίως, θαλασσίως και χερσαίως.

Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη «να μπουν κόκκινες γραμμές, οι οποίες θα αλλάξουν και την ρητορική επικοινωνίας», ενώ επεσήμανε ότι η «Ελλάδα οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες και να προσκαλέσει διάφορες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό το πρίσμα όμως της Ελλάδας».