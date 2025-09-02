ΠΑΣΟΚ: Μαύρη Βίβλος της διακυβέρνησης της Ν.Δ. – Αποτύχατε και στις κοινωνικές ανισότητες

Το δεύτερο σκέλος της «Μαύρης Βίβλου της διακυβέρνησης της Ν.Δ.» με τίτλο «Αποτύχατε στις Κοινωνικές Ανισότητες», που αφορά την καταναλωτική ακρίβεια, το κόστος ενέργειας, τα οπισθοδρόμηση στα εργασιακά και την υποβάθμιση της Υγείας, παρουσίασε σήμερα το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της αποδόμησης της κυβερνητικής πολιτικής εν όψει της ΔΕΘ και αντίστοιχα της προετοιμασίας για την παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν οι: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδη, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε: «Αν η κυβέρνηση σκοπεύει να απαντήσει, όπως και χθες, ας το κάνει μία φορά με νούμερα και όχι με τοξικότητα. Η χθεσινή της απάντηση ήταν επιβεβαίωση των στοιχείων που δώσαμε».

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γίνεται με επιδόματα και παροχές αλλά με διαρθρωτικού χαρακτήρα αλλαγές που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κόστος ενέργειας

Όσον αφορά το κόστος ενέργειας, που το θεωρούν την βάση του οικονομικού και παραγωγικού προβλήματος της χώρας, σύμφωνα με τους υπευθύνους του ΠΑΣΟΚ: «Aπό 15,51 λεπτά το 2019, οι Έλληνες πληρώνουν 23,49 λεπτά την kWh το 2025. Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα είναι αυξημένη κατά 51% σε σχέση με το 2019. Η επιβάρυνση στα ελληνικά νοικοκυριά είναι κατά πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την Ε.Ε. των 27. Η ψαλίδα των τιμών σε Ελλάδα και Ε.Ε. διευρύνεται και αναμένεται να μεγαλώσει περαιτέρω το 2025 (το Β εξάμηνο του 2024 διαφορά 17 ποσοστιαίων μονάδων)

Η Ελλάδα είναι η 9η ακριβότερη χώρα στο ρεύμα με όρους Αγοραστικής Δύναμης στην Ευρώπη. (Πηγή: HEPI)

H θέση της Ελλάδας, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες διαρκώς επιδεινώνεται

Το Β’ Εξάμηνο του 2019 οι Έλληνες πλήρωναν κατά 10% φθηνότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. και σήμερα κατά 14% ακριβότερο.

Για τις επιχειρήσεις και την βιομηχανία. Μεταβολή 2019 (Β’ Εξάμηνο) – 2024 (Β’ Εξάμηνο) (PPS): Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσει +65% EE-27: +51%

Μεταποίηση, Βιοτεχνία +65% EE-27: +38%

Βαριά Βιομηχανία +88% EE-27: +57%

Το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούν να θερμάνουν το σπίτι τους είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συμπυκνώνοντας υποστηρίζουν: «Η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη. Είναι κυβερνητική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας.

Κατανάλωση

Για την ακρίβεια στην κατανάλωση ανέφεραν: «Τι υποσχέθηκαν: Μείωση τιμών και έλεγχο της ακρίβειας Τι πέτυχαν: Αυξήσεις παντού, μόνο στα τρόφιμα 34%. Μέτρα ΝΔ για καταπολέμηση ακρίβειας: Δεκάδες καλάθια (νοικοκυριού, νονού κλπ) και pass. Αποτέλεσμα: Παραμένουμε σταθερά δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη. Εκατοντάδες εκατομμύρια υπερκέρδη των πολυεθνικών, μόλις 18 εκ πρόστιμα τα οποία εκκρεμούν ή καταπίπτουν. Διαρκής άρνηση της Κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα τα προϊόντα για τα οποία επιβάλλονται τα πρόστιμα και το ύψος του θεωρουμένου παρανόμου κέρδους.

Ασφάλιστρα υγείας: Αύξηση κοντά στο 30%, αποτέλεσμα της νομοθεσίας και των πολιτικών της Κυβέρνησης (Δείκτης ΙΟΒΕ). Υποχώρηση της Κυβέρνησης για το 2025 μπροστά στην πίεση και την κατακραυγή του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης, με αλλαγή του τρόπου υπολογισμού με βάση την ΕΛΣΤΑΤ, με εφαρμογή όμως που θα ισχύσει από το 2026. Ένας ακόμη χρόνος δώρο στις ασφαλιστικές εταιρίες από την Κυβέρνηση.

Χρεώσεις Τραπεζών: Παρεμβάσεις μετά από έντονες πιέσεις του ΠΑΣΟΚ με ημίμετρα και παιχνίδια «γάτας-ποντικού» με τις τράπεζες.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Δωράκια στις ακτοπλοϊκές εταιρίες με μείωση λιμενικών τελών κατά 50%. Συνολικές αυξήσεις στα εισιτήρια κατά την διάρκεια της πενταετίας 37%.

Για το ιδιωτικό χρέος ανέφεραν ότι τους τελευταίους 18 μήνες το συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος (προς τράπεζες και Δημόσιο) αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 225 δισ. ευρώ. Το ληξιπρόθεσμο χρέος προς τις Δ.Ο.Υ. για τον Μάιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Α.Δ.Α.Ε., ανέρχεται σε 110,78 δισ. Ευρώ (από 107 δισ. ένα έτος πριν), εκ των οποίων 26,45 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Η οφειλή αφορά περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια Α.Φ.Μ. Τα κόκκινα δάνεια, παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, ανέρχονται στο τέλος του 2024 σε 73 δισ. ευρώ, όσο και στο τέλος του 2023. Από αυτά, τα 65 δισ. αφορούν δάνεια που έχουν ήδη πωληθεί σε funds. Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει πενιχρά αποτελέσματα: από τις ολοκληρωμένες αιτήσεις, μόλις το 15% κατέληξε σε ρύθμιση. Από την έναρξη λειτουργίας του έχουν ρυθμιστεί συνολικά οφειλές ύψους 12,5 δισ. ευρώ.

Κερδοφορία τραπεζών

Η κερδοφορία των τραπεζών από προμήθειες και χρεώσεις έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 2024 ανήλθαν σε 4,532 δισ. ευρώ, έναντι 3,645 δισ. ευρώ το 2023 (+24,33%). Η κερδοφορία συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2025, όπου τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,24 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από τις προμήθειες για τις συστημικές τράπεζες παρουσιάζουν σταθερή και μεγάλη αύξηση:

2020: 1,25 δισ. ευρώ

2021: 1,51 δισ. ευρώ

2022: 1,66 δισ. ευρώ

2023: 1,80 δισ. ευρώ

2024: 2,15 δισ. ευρώ

2025: 544 εκατ. ευρώ (έναντι 477 εκατ. € το 2024)

Η επιβάρυνση των τραπεζών από τη μείωση ή εξάλειψη των προμηθειών εκτιμάται σε μόλις 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

Εργασιακά

Για τα εργασιακά ανέφεραν: Από το 2019 έως το 2025 με πρόσχημα τον «παραγωγικότητα» και την «ευελιξία», στην πράξη αποδυναμώθηκαν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα, περιορίστηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, διευρύνθηκαν οι δυνατότητες αναιτιολόγητης απόλυσης και επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στο συνδικαλιστικό και απεργιακό δικαίωμα. Καταργήθηκε ο «βάσιμος λόγος» απόλυσης, δίνοντας και πάλι στον εργοδότη το δικαίωμα να απολύει χωρίς αιτιολόγηση. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι «το 8ωρο δεν καταργείται», εισήχθη η ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αυξήθηκαν οι υπερωρίες, περιορίστηκε το απεργιακό δικαίωμα και εξαιρέθηκαν στελέχη από την προστασία ωραρίου. Επεκτάθηκε η 6ήμερη εργασία σε νέους κλάδους, δυνατότητα απόλυσης χωρίς προειδοποίηση εντός 12μήνου και προώθηση της παράλληλης απασχόλησης. Περιορίστηκαν οι όροι επέκτασης και αντιπροσωπευτικότητας ΣΣΕ, ενισχύοντας τις ατομικές συμβάσεις. Ο Κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου πριν τις εκλογές του 2019. Σε αντίθεση με όσα έλεγε, ο νόμος είναι εδώ επικυρωμένος με το νόμο Βρούτση. Η Κυβέρνηση υπερηφανεύεται ότι έλυσε το πρόβλημα με την απονομή των συντάξεων: Οι καθυστερήσεις για την απονομή των συντάξεων είναι από 12 μήνες μέχρι και 5 χρόνια. Για δε τις επικουρικές συντάξεις είναι κανόνας η καθυστέρηση μέχρι και 5 χρόνια.

Περίπου 670.000 συνταξιούχοι πληρώνουν ακόμα τις συνέπειες της προσωπικής διαφοράς. Περίπου 70.000 συμπολίτες μας, δικαιούχοι συντάξεων χηρείας, ταλαιπωρούνται.

Δημόσια Υγεία

Για την δημόσια υγεία είπαν ότι η κατάσταση είναι πλέον οριακή.

Η Ελλάδα ουραγός στη δημόσια δαπάνη. Η χώρα δαπανά 5,8% του ΑΕΠ για τη δημόσια υγεία, έναντι 7,2% ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παρά την ανάπτυξη του ΑΕΠ, η δημόσια δαπάνη μένει στάσιμη, ενώ η ιδιωτική αυξάνεται και οι πολίτες επιβαρύνονται.

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας. Σύμφωνα με τη Eurostat (2024), η Ελλάδα είναι 1η στην Ε.Ε.: 21,9% των πολιτών δεν έλαβαν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονταν, έναντι 5,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ειδικότερα σε εκείνους που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας το ποσοστό εκτοξεύεται στο 32,3%, πέντε φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό Μ.Ο.

Σιωπηρή ιδιωτικοποίηση. Η Ελλάδα καλύπτει το 36% των δαπανών υγείας από ιδιωτικούς πόρους – δεύτερη στην Ε.Ε. (πηγή: ΟΟΣΑ). Οι πολίτες πληρώνουν όχι για πολυτελείς υπηρεσίες, αλλά για φάρμακα, επισκέψεις, διαγνώσεις, νοσηλείες. Αποτέλεσμα: Πάνω από 400.000 νοικοκυριά υφίστανται σήμερα καταστροφικές δαπάνες υγείας (έκθεση Π.Ο.Υ).

Για την μακροχρόνια φροντίδα η Ελλάδα δαπανά το 2% του ΑΕΠ έναντι του ευρωπαϊκού 15%.