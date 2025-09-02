«My Voice, My Choice»: Ψήφισμα που στηρίζει την πρωτοβουλία για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση εξασφάλισε η Ελεονώρα Μελέτη

Ψήφισμα που στηρίζει την πρωτοβουλία του «My Voice, My Choice» και διασφαλίζει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, πιέζοντας χώρες στις οποίες η άμβλωση απαγορεύεται προκειμένου να αλλάξουν τη νομοθεσία τους, εξασφάλισε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση της συντονίστριας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κίνηση αυτή πρόκειται για καθαρή πολιτική νίκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανοίγει τον δρόμο για να βρεθεί το ψήφισμα στην Ολομέλεια και να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένη νομοθετική δράση.

«Πρόκειται για μια καθαρή απάντηση σε όσους, έχουν μετατρέψει τα δικαιώματα των γυναικών σε εργαλείο επικοινωνιακής αντιπαράθεσης, χωρίς ποτέ να φέρνουν απτά αποτελέσματα», σημειώνει η ίδια χαρ

«Η Ελεονώρα Μελέτη απέδειξε ότι η υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν χρειάζεται φωνές για το θεαθήναι ούτε ιδεολογικές κορώνες. Χρειάζεται πολιτική βούληση, στρατηγική και αποφασιστικότητα. Και αυτή τη βούληση την επέβαλε σήμερα, δείχνοντας ότι η πραγματική πρόοδος απαιτεί πράξεις, όχι συνθήματα», καταλήγει.

