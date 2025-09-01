Απάντηση ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ: Δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία

«Και μονο το γεγονός οτι η Νέα Δημοκρατία στη μακροσκελή της ανακοίνωση δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία με πίνακες και αριθμούς, που παρουσίασαν οι Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, είναι η ισχυρότερη απόδειξη της αποτυχίας τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε όσα ανάφερε νωρίτερα η ΝΔ.

«Ραντεβού αύριο για τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και του δυσθεώρητου κόστους ζωής», επισημαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

