ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για τιμές ρεύματος: Τώρα βαφτίζουν τα βάρη προς τους πολίτες ως επιτυχία

«’’Πανηγυρίζουν’’ στην κυβέρνηση για τις μειωμένες τιμές χονδρικής ενέργειας του ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο φαίνεται να ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν, αποκομμένο από την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «συνεχίζουν να εμπαίζουν τους πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν συνεχώς αυξανόμενες τιμές λιανικής στους λογαριασμούς τους. Μόνο το φετινό Ιούλιο οι τιμές ήταν 20% πιο υψηλές σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι».

«Το χάσμα ανάμεσα στις τιμές χονδρικής και λιανικής επιβεβαιώνει την αποτυχία των τιμολογίων στη λιανική και ιδιαίτερα με τα περίφημα «πράσινα» τιμολόγια, καθώς η αγορά δεν λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών, αλλά προς όφελος των λίγων που αποκομίζουν υπερκέρδη από αυτά», προσθέτει.

Η κυβέρνηση «ενδιαφέρεται μόνο για τα συμφέροντα των μεγάλων»

Συνεχίζει την δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης της ΝΔ, σημειώνοντας: «Αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση, παρά τις ρητορικές διαβεβαιώσεις, ενδιαφέρεται μόνο για τα συμφέροντα των μεγάλων και όχι για τον απλό πολίτη ή τον μικροεπιχειρηματία».

«Και σαν να μην έφτανε αυτό, ισχυρίζονται ότι η μείωση στη χονδρική είναι καρπός «δικών τους παρεμβάσεων» στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Πρόκειται για προπαγανδιστικό παραμύθι. Η ευρωπαϊκή αγορά παραμένει ακριβώς η ίδια – οι όποιες διακυμάνσεις οφείλονται σε άλλες συγκυρίες, όχι σε ανύπαρκτες παρεμβάσεις», συμπληρώνει ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να πουλάει αυταπάτες και ψεύτικες ‘’νίκες’’. Αντί για επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, ας πράξει το αυτονόητο. Οφείλει να προστατεύσει τον πολίτη και τον μικρο-επιχειρηματία από την αισχροκέρδεια και όχι να τους φορτώνει το βάρος μιας κρίσης που δημιούργησαν άλλοι», καταλήγει η ανακοίνωση.