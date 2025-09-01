Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: Δωρεά επιπλέον 300 εκατ. από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Aύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των δημόσιων σχολείων ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Oπως έγινε γνωστό μετά από συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκα Χαρδούβελη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μυλωνά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστο Μεγάλου η επέκταση του προγράμματος θα υλοποιηθεί μέσω επιπλέον δωρεάς 300 εκατομμυρίων ευρώ, σε βάθος τριετίας, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία προστίθεται στα 100 εκατομμύρια που έχουν ήδη προσφέρει, με αποτέλεσμα η συνολική συνεισφορά τους να ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τους πόρους ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, αυξάνει τον συνολικό προϋπολογισμό για τις παρεμβάσεις στα σχολεία στα 650 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να υλοποιηθούν έργα σε περισσότερες από 2.500 σχολικές μονάδες.

Ανακαινίζονται 431 σχολικές μονάδες

Ο πρώτος κύκλος ουσιαστικών έργων ανακαίνισης και αναβάθμισης, που αφορά 431 σχολικές μονάδες, θα έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της προσεχούς σχολικής χρονιάς.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τα τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα για την απόφασή τους να πολλαπλασιάσουν τη συνεισφορά τους για την υλοποίηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στο πλαίσιο της σύσκεψης επισημάνθηκε η ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα, χάρη στην οποία ήταν εφικτή η ταχύτατη εκτέλεση των έργων σε αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους υγιεινής και εσωτερικούς χώρους όλων των σχολείων που εντάχθηκαν στον πρώτο κύκλο του «Μαριέττα Γιαννάκου», σε διάστημα λίγων μηνών.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” αποτελεί ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για καλό σκοπό. Όταν ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε, κάναμε τις πρώτες επικοινωνίες και τότε σας ευχαριστήσαμε θερμά για την πρώτη εξαιρετικά ευγενική χορηγία ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υλοποιήθηκε ακριβώς όπως σχεδιάστηκε. Είχαμε προγραμματίσει να ανακαινίσουμε 431 σχολεία, τα οποία θα παραδοθούν στους μαθητές, δασκάλους και καθηγητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 431 σχολεία θα παραδώσουμε σε λίγες μέρες από τώρα. Κι αυτό δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε πετύχει χωρίς την ευγενική πρώτη χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών».

Γκ. Χαρδούβελης: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης, ανέφερε από την πλευρά του: «Κύριε Πρωθυπουργέ, εκ μέρους όλων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνάντηση και τον χρόνο που διαθέτετε μαζί μας.

Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, με αίσθημα ευθύνης στην πρόσκληση της Πολιτείας, συνεισέφεραν πέρυσι 100 εκατ. ευρώ στο εμβληματικό πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”.

Σήμερα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το αποτέλεσμα αυτής της συνεισφοράς: 430 σχολεία σε όλη τη χώρα ανακαινίστηκαν και υποδέχονται σε λίγες ημέρες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα μας, ο κύκλος παραμένει ανοιχτός. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, κ.κ. Βασίλης Ψάλτης, Φωκίων Καραβίας, Παύλος Μυλωνάς και Χρήστος Μεγάλου αποφάσισαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να εισφέρουν και φέτος 100 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική προσφορά της διετίας στα 200 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι η επένδυση στην Παιδεία, είναι επένδυση στα θεμέλια της προόδου για όλη τη χώρα, όλους τους πολίτες.

Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης, θα ήθελα να τονίσω ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ως πυξίδα τους την κοινωνική ευθύνη. Δεν είναι τυχαίο πως όποτε προκύψει μια μεγάλη ή έκτακτη ανάγκη, οι τράπεζες είναι ο πρώτος φορέας που ανταποκρίνεται στην έκκληση της Πολιτείας. Και πάντοτε συνεισφέρουν άμεσα, ουσιαστικά, αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίμακα».