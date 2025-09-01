Logo Image

Γ. Τράπαλης στη Naftemporiki TV: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ένα rebranding της κυβέρνησης μετά τη ΔΕΘ

Η ανάλυση του Γιώργου Τράπαλη στη «Ν»

Για τις επερχόμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, μίλησε ο Γιώργος Τράπαλης, επικεφαλής Ερευνών της Good Affairs, καλεσμένος στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour με τον Παύλο Πανταζόπουλο και την Χριστίνα Κουσουνή.

«Η ΔΕΘ είναι ένα πρώτο στοίχημα ώστε να ξαναβγεί η ΝΔ μπροστά για να αποτελέσει όχι μόνο το πρώτο κόμμα, αλλά κατά πόσο θα μπορεί αυτό το κόμμα να είναι ψηλά και να διεκδικήσει την αυτοδυναμία», σημείωσε ο κ. Τράπαλης.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ένα rebranding της κυβέρνησης μετά την ΔΕΘ», ανέφερε ενώ επισήμανε ότι «το ζήτημα είναι αν τα τελικά ποσοστά που θα φτάσουν στις εκλογές θα είναι ανεβασμένα».

