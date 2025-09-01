Χ. Δούκας: «Η σιωπή είναι συνενοχή, ας πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας – Ραντεβού το απόγευμα του Σαββάτου στη ΔΕΘ»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, παραχώρησε σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, συνέντευξη Τύπου εκ μέρους της παράταξης «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ» της οποίας είναι επικεφαλής, με θέμα: «Τα σημερινά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και οι διεκδικήσεις ενόψει της ΔΕΘ».

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας καλέσαμε σήμερα, λίγες μέρες πριν από τη ΔΕΘ, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο.

Η Αυτοδιοίκηση και οι αιρετοί της ζούμε μέρες απαξίωσης. Αυτός είναι και ο λόγος που Δήμαρχοι είναι σήμερα εδώ και πάρα πολλοί άλλοι μας στηρίζουν, παρακολουθούν και διαδικτυακά.

Η κυβέρνηση έχει πάρει έναν επικίνδυνο δρόμο υπονόμευσης του θεσμού και χειραγώγησης των αιρετών. Οδηγεί τους Δήμους σε οικονομικό στραγγαλισμό, αποκλείοντάς τους από το υπερπλεόνασμα των 7,9 δις ευρώ, για το οποίο θριαμβολογεί. Αποκλείει τους Δήμους από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση πολύ κρίσιμων θεμάτων για τις πόλεις μας, όπως το νερό και τα απορρίμματα, τα οποία παραδίδονται σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, κόντρα στις επίσημες και ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΔΕ – όπως ακριβώς συνέβη και με την ενέργεια.

Επιστρατεύει κάθε διοικητικό και νομοθετικό μέσο για να εξουδετερώσει παρεμβάσεις μας, όπως αυτή της Βασιλίσσης Όλγας, αγνοώντας τη θέληση των πολιτών, αλλά και ευρύτερες παρεμβάσεις για την προστασία των πόλεων, όπως είναι ο ΝΟΚ για να μειώσουμε το τσιμέντο στις πόλεις μας. Και τώρα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την επίθεσή της με στόχο να ελέγξει όποιον αντιστέκεται.

Προωθεί έναν εκλογικό νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο των Αυτοδιοικητικών εκλογών. Δε μένει παρά να καταργήσει και τους ίδιους τους αιρετούς και να διορίζει Δημάρχους της αρεσκείας της.

Η παράταξή μας, «Αυτοδιοίκηση Τώρα», δε μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την πολιτική που θέλει την Αυτοδιοίκηση εξαρτημένη και τους Δημάρχους, μαριονέτες. Γι’ αυτό, αποφασίσαμε, μετά από πολλά χρόνια – εγώ προσωπικά αλλά και η παράταξή μας – να δώσουμε το παρών στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Εκεί, μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς, θα διαδηλώσουμε για να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα: η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου. Είμαστε άμεσα εκλεγμένοι από τους δημότες μας, με εντολή να κάνουμε τη ζωή τους και τον τόπο που ζουν, καλύτερο.

Οι αιτιάσεις μας και οι αντιδράσεις μας δεν έχουν ίχνος υπερβολής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Δήμοι οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο κοινωνικό και σε οικονομική χρεοκοπία. Ενδεικτικά, να αναφέρω κάποιους αριθμούς που έχουν αξία:

Παρακρατούν από τους Δήμους το 60% των θεσμοθετημένων τους εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό, κοντά στα 5 δις.

Δεν καλύπτουν τις δαπάνες του αυξημένου ενεργειακού κόστους, του μισθολογικού κόστους, και τις δίκαιες αυξήσεις που δόθηκαν στους εργαζομένους.

Δεν καλύπτουν τις δαπάνες για την άσκηση εννέα πεδίων νέων αρμοδιοτήτων που έχουν μεταφερθεί στους Δήμους την τελευταία πενταετία, όπως η Πολιτική Προστασία και η υγεία. Για την Πολιτική Προστασία, απαιτούνται περί τα 200 εκ. ευρώ και δίνονται μόλις 40, ενώ για τα αδέσποτα ζώα, με βάση δικές τους μελέτες, καλύπτεται μόλις το 15% της συνολικής δαπάνης. Επίσης, για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, και των νέων παιδικών σταθμών που χρειάζονται, απαιτούνται επιπλέον 1,5 δις. Ευρώ, που δε δίνονται.

Αποτέλεσμα: Το 50% με 60% των Δήμων, σε λίγους μήνες, δε θα μπορούν να κλείσουν προϋπολογισμό. Δε συζητάμε για αναπτυξιακές προσεγγίσεις, να κλείσουν προϋπολογισμό συζητάμε. Όπως συνέβη και πέρυσι, αναγκαζόμαστε να ζητάμε ΚΑΠ, τα «μηνιάτικα» και βεβαίως δε μπορούμε να κάνουμε κανέναν προγραμματισμό για τη νέα χρονιά.

Γι’ αυτό και το μήνυμά μας ενόψει ΔΕΘ είναι καθαρό: πρέπει να επιστρέψει στους Δήμους και στους δημότες μέρος του υπερπλεονάσματος, όπως αυτό καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους. Και για να το καταφέρουμε αυτό, χρειάζεται η συγκρότηση ενός μεγάλου, ενωμένου, Αυτοδιοικητικού μετώπου. Δε μπορεί οι Αυτοδιοικητικοί φορείς να αρκούνται στις παρακλήσεις προς Υπουργούς, να αδρανούν μπροστά στα μεγάλα προβλήματα ή να εναποθέτουν τις διεκδικήσεις τους σε διεκδικήσεις άλλων.

Η σιωπή, πια, είναι συνενοχή. Είναι ώρα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Καλούμε κάθε Δήμαρχο, κάθε δημοτικό σύμβουλο, κάθε αιρετό, να συμπαραταχθεί μαζί μας, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το πρώτο μας ραντεβού είναι το απόγευμα του Σαββάτου μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς: μετά από πολλά χρόνια, οι Δήμαρχοι, οι Δήμοι, οι αιρετοί, θα διαδηλώσουν μπροστά στη ΔΕΘ.