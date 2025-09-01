Π. Μαρινάκης: Αν χρειαστεί παρέμβαση για τις τιμές ρεύματος, δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη – Προτεραιότητα η στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι δεν θα απαιτηθεί να υπάρξει παρέμβαση για τις τιμές ρεύματος, ωστόσο εφόσον χρειαστεί «δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «αρχικά, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ήταν σαφές αυτό που είπε ο πρωθυπουργός. Η χώρα μας είχε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα ζήτημα ως προς τη χονδρική τιμή του ρεύματος και κατάφερε με διάφορες παρεμβάσεις της πολιτείας να συγκρατήσει στο μέγιστο δυνατό τρόπο πιο χαμηλά τις τιμές της λιανικής».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «στους μήνες όπου υπήρχε μεγάλο ζήτημα με τις τιμές λιανικής, δηλαδή οι πολίτες πλήρωναν πολύ ακριβότερο ρεύμα, δώσαμε την σχετική στήριξη με παρεμβάσεις για το ρεύμα στους πολίτες, επιχειρήσεις, φτάσαμε κάποια στιγμή να καλύπτουμε και το 100% των αυξήσεων – ειδικά στα κοινωνικά τιμολόγια – το 80-90% στα οικιακά τιμολόγια. Η Ελλάδα έχει δώσει, η ελληνική κυβέρνηση, τα περισσότερα χρήματα για τη στήριξη των πολιτών τις αυξημένες τιμές ρεύματος, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη σε συνάρτηση του ΑΕΠ της».

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «από εκεί και πέρα, ένα κράτος μπορεί να παρέμβει με 2 τρόπους. Θα δούμε, ελπίζω να μη χρειαστεί. Ο ένας τρόπος είναι όταν οι αυξήσεις αυτές φτάνουν στον καταναλωτή, να στηρίζει τους πολίτες για να μην πληρώνουν αυτοί κάτι για το οποίο δεν ευθύνονται. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε κάθε φορά που παρίσταται τέτοια ανάγκη. Ελπίζουμε να μη χρειαστεί. Αλλά αν χρειαστεί δεν θα αφήσουμε την κοινωνία αβοήθητη. Το δεύτερο που κάνει το κράτος και δεν αναφέρομαι μόνο στο ρεύμα, είναι όταν βλέπει ότι κάποιες αυξήσεις είναι αδικαιολόγητες, τότε να κάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις σχετικά με αυτές τις αδικαιολόγητες αυξήσεις».

«Μένει να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι τιμές από το σύνολο των παρόχων, για να μη βιαζόμαστε. Και το λέω ξανά: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι δεν θα χρειαστεί παρέμβαση στη δεύτερη κατηγορία την οποία σας είπα. Αναμονή και όταν έχουμε εικόνα των τιμών θα γίνει σχετική συνεκτίμηση» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Βολές κατά ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε βολές στο ΠΑΣΟΚ, με φόντο το αίτημα για επαναφορά του 13ου μισθού. «Σε αυτό που συμφωνούμε με το ΠΑΣΟΚ – και με κάθε λογικό άνθρωπο που μας ακούει – είναι ότι είναι δίκαιο να πάρουν και έναν, θα πω και δύο μισθούς παραπάνω οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Και στον δημόσιο τομέα και αντίστοιχες αυξήσεις. Δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί ότι πρέπει να πάρουν οι πολίτες μιας χώρας η οποία πέρασε μια πολυετή οικονομική κρίση με φοβερές συνέπειες, ιδίως για τα μεσαία και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Άρα, στο τι είναι δίκαιο και τι θέλουμε όλοι, δε νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να διαφωνεί. Πάμε τώρα στο αν γίνεται. Υπάρχει μια διαφωνία με το ΠΑΣΟΚ, στο πόσο κοστίζει, γιατί όλοι θέλουμε να το δώσουμε. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι περίπου τα μισά απ όσα λέμε εμείς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, λέει 750 εκατ. Εμείς έχουμε πει ότι ο 13ος και 14ος μισθός είναι χονδρικά 3 δισεκ., για την ακρίβεια με βάση πόσο είναι ο μισθός σήμερα στο δημόσιο ο μέσος μισθός, είναι 2,7 δισεκ. και κάτι παραπάνω. Άρα, ο ένας μισθός είναι κάπου μεταξύ 1,3 και 1,4 δισεκ. ευρώ. Μπορεί να φτάσει το 1,5 δισεκ. όσο αυξάνεται ο μισθός, γιατί ήδη από το 2024, δεύτερη χρονιά φέτος, έχουμε μετά από 14 χρόνια αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτός είναι και ο λόγος που το ειρωνεύεται ο κ. Τσουκαλάς, για να του απαντήσουμε, που ο υπολογισμός γίνεται κάπου μεταξύ 1,3 και 1,4 δισεκ. και μπορεί να φτάσει με τις επόμενες αυξήσεις το 1,5 δισεκ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως και οι δύο είναι κάτι παραπάνω από 2,7 δισεκ. Ούτε 1,2 έχουμε πει ποτέ, όπως είπε σήμερα στο ραδιόφωνο, ούτε 1,7 έχουμε πει. Είναι εκεί, 2,7 δισεκ. και κάτι παραπάνω, για να μην έχουμε καμία παρανόηση».

Ο κ. Μαρινάκης συνέχισε: «Τι λέει το ΠΑΣΟΚ; «Παιδιά δεν είναι τόσο ο υπολογισμός, γιατί καθαρά είναι το μισό». Το ακούσαμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, το είχε πει και ο κ. Ανδρουλάκης μάλιστα, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης της χώρας μας και ρωτήσαμε το υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και σας παρέπεμψα στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών με την επίσημη διατύπωση των ευρωπαικών δημοσιονομικών κανόνων που λένε ότι το κόστος ενός μέτρου για να μην ξεπεράσει τις οροφές δαπανών, υπολογίζεται με το μικτό ποσό. Αυτό το λέει η Ευρώπη. Ερχόμαστε εμείς και λέμε τι λέει η Ευρώπη. Αρα, αυτοί οι οποίοι λένε ότι για να υπολογίσεις πόσο κοστίζει ο 13ος μισθός, υπολογίζεις τα μισά δηλαδή τα καθαρά, λένε κάτι ενάντια στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης».

«Έχουν περάσει, αν δεν κάνω λάθος, 5 ολόκληρες ημέρες δεν έχουμε πάρει μια σοβαρή απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ψέματα η Ευρώπη; Δεν είναι αυτοί οι δημοσιονομικοί κανόνες; Λέμε ψέματα εμείς; Είναι άλλοι και τους παραποιούμε;» διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε: «Να έρθει ένας άνθρωπος, ο τομεάρχης, ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος, ένας από αυτό το κόμμα να πει ότι αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ψέμα. Ή ότι ενώ ισχύει, εμείς θέλουμε από τα 1,5 δισεκ. που έχει να δώσει το κράτος, να τα δώσει όλα στον 13ο μισθό. Που σημαίνει – γιατί αυτή είναι η αλήθεια – πως ό,τι σχεδόν έχεις να δώσεις – 1,35 από τα 1,5 δισεκ είναι σχεδόν όλο το πακέτο της ΔΕΘ. Να έρθει να το πει το ΠΑΣΟΚ. Να μην πάρει ούτε ο ελεύθερος επαγγελματίας, ούτε ο ιδιωτικός υπάλληλος, ούτε ο συνταξιούχος, κανένας άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα». «Καλή η συζήτηση του τι θα δώσεις, πολλή σημαντική όμως και η συζήτηση του πώς θα τα δώσεις» κατέληξε.

Προτεραιότητα η στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου

«Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες Έλληνες φοιτητές το αυτονόητο δικαίωμα να μπορούν, αν το θέλουν, να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους και επιτέλους σταματήσαμε να αποτελούμε μια θλιβερή εξαίρεση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Πάντως, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου και συνεργασίες με μεγάλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard, το Columbia και το Yale».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

«Η αδειοδότηση τεσσάρων μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ και συγκεκριμένα του Open University, του University of YORK, του University of Keele και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικά, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘΑΑΕ όσον αφορά στη διασφάλιση ποιότητας, στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, στην επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, στην πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στην καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και στην επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο ΕΟΠΠΕΠ επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη μόνο θετικά έχει να προσφέρει.

Η διαδικασία αδειοδότησης των τεσσάρων αυτών πανεπιστημίων αποδεικνύει πως τέθηκαν τα πιο αυστηρά κριτήρια από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας. Αυτό δεν σημαίνει πως τα Πανεπιστήμια που δεν έλαβαν αδειοδότηση τώρα, δεν μπορούν να λάβουν στο μέλλον, εφόσον θα πληρούν τα κριτήρια.

Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες Έλληνες φοιτητές το αυτονόητο δικαίωμα να μπορούν, αν το θέλουν, να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους και επιτέλους σταματήσαμε να αποτελούμε μια θλιβερή εξαίρεση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη.

Η έλευση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην χώρα μας ως κόμβο εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει στην εισροή οικονομικών πόρων και από αλλοδαπούς φοιτητές και θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής παιδείας.

Πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου και συνεργασίες με μεγάλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard, το Columbia και το Yale.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Ταγαράς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο «οδηγό κανόνων» για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο Κώδικα.

Με τον τρόπο αυτό:

οι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις κ.λπ.,

η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες,

ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.

Ο Κώδικας δεν φέρνει νέους κανόνες∙ οργανώνει με σαφήνεια αυτούς που ήδη υπήρχαν. Μέχρι σήμερα, οι κανόνες που ρύθμιζαν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν σκορπισμένοι σε δεκάδες νόμους και διατάξεις, συχνά ξεπερασμένους ή αντιφατικούς, άσχετους, πολλές φορές, ως προς το γενικό αντικείμενό τους, με τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Ο νέος Κώδικας συγκεντρώνει όλη τη νομοθεσία σε ένα πλαίσιο, με ξεκάθαρη διατύπωση και απλή γλώσσα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αλιείας και τη ρύθμιση των υδατοκαλλιεργειών, της ερασιτεχνικής αλιείας και της αλιευτικής δραστηριότητας,

β) η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών,

γ) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του κρέατος,

δ) η τροποποίηση των αρμοδίων αρχών για την ταξινόμηση και επισήμανση των γεωργικών φαρμάκων και των δραστικών ουσιών τους,

ε) η υποστήριξη της λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

στ) η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τη νομοθέτηση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών δίνουμε τέλος σε μια θεσμική και νομική εκκρεμότητα ετών.

Μέσω του νομοσχεδίου που προωθούμε επιτυγχάνονται τα εξής:

Βάζουμε τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως κάναμε για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με τη λειτουργία των αντίστοιχων Μητρώων. Θέτουμε συγκεκριμένους κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, για να μπορούν να λάβουν άδεια, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια. Θεσπίζουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης στη βάση σύγχρονων, διαφανών, αντικειμενικών και ποιοτικών προϋποθέσεων και κριτηρίων αξιολόγησης. Καταργούμε τις προβλέψεις του ν.4339/2015 και ακυρώνουμε το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας, με το οποίο μόνο λίγοι μπορούσαν να εξασφαλίσουν άδεια. Δημιουργούμε το πλαίσιο, ώστε να δοθεί δυνατότητα εκπομπής από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD). Δημιουργούμε και διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας. Προστατεύουμε τους νόμιμους και εύρωστους τηλεοπτικούς σταθμούς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πρόκειται για το τρίτο νομοσχέδιο που έχω την τιμή να εισηγηθώ μέσα σε τέσσερις μήνες για το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στόχος μας είναι να βάλουμε σε τάξη το τοπίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το όποιο ήταν αρρύθμιστο για περισσότερα από 20 χρόνια, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται οι υγιείς επιχειρήσεις που τηρούν τις προβλέψεις του νόμου, σέβονται τους εργαζομένους τους και δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο για το τηλεοπτικό κοινό.

Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της δημοσιογράφου Κατερίνας Ζαχαράκη η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 53 ετών».