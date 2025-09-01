Νέα «πυρά» Π. Μαρινάκη: Ο Αλ. Τσίπρας κρίθηκε και απορρίφθηκε από τους πολίτες

Νέα βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κληθείς να σχολιάσει αν συμφωνεί με τη δήλωση του Άδ. Γεωργιάδη ότι ο πρώην πρωθυπουργός «ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, αλλά το σπατάλησε».

«Δεν μπορώ να πω αν είναι το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο, σίγουρα είναι ένας ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύτηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα. Επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό, στο να συναρπάσει ένα μέρος του κόσμου με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά αυτά τα έχει γράψει η ιστορία και θα τα αποτυπώσει ο ιστορικός του μέλλοντος» σημείωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι με αφορμή και μια ανάρτηση που είδα του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που κρίθηκε πολύ αυστηρά από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ενώ παρέμεινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρίθηκε ακόμα πιο αυστηρά και απορρίφθηκε από τους πολίτες στις εκλογές του 2023» σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Παρατήρησε ακόμη πως «συνήθως αυτός ο οποίος φεύγει από την εξουσία ή ‘τιμωρείται’ με την ψήφο των πολιτών πρέπει να κάνει αυτοκριτική». Αντιθέτως, όπως είπε, «ο κ. Τσίπρας επιλέγει αντί για αυτοκριτική ουσιαστικά να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους γιατί δεν τον στήριξαν, γιατί δεν είχαν εκτιμήσει πόσο καλύτερα ζούσαν, πόσο πιο πλούσιοι έγιναν».

«Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και σε χθεσινή μου συνέντευξη στην εφημερίδα ‘Καθημερινή’. Δεν νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο. Νομίζω ότι η δική μας δουλειά είναι να δίνουμε παραδοτέα στους πολίτες, να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες ζωής τους, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Από αυτό θα κριθούμε και όχι από το ποιον θα έχουμε αντίπαλο» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.