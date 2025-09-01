Αδ. Γεωργιάδης για Αλ. Τσίπρα: Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας, αλλά το σπατάλησε

«Τρομερό πολιτικό ταλέντο» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πάντως ότι «δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του».

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 σήμερα, Δευτέρα, το πρωί, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή που έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό. Τον παρακολουθώ από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας με διαφορά, βάζω τον εαυτό μου μέσα και όλους μας, τεράστιο ταλέντο. Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει τότε με τον Συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% στην Αθήνα, όντας παντελώς άγνωστος, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε τρομερό πολιτικό ταλέντο».

«Δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του» – «Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος»

«Ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο, το σπατάλησε όμως κατά τη γνώμη μου, όπως κάποιοι αθλητές που γεννιούνται φοβερά ταλέντα και δεν δουλεύουν και ενώ θα έπρεπε να φτάσουν μέχρι ΝΒΑ ή Champions League, έφτασαν μέχρι την Άνω Ραχούλα. Για ποιον λόγο; Δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του, αυτό είναι ο Τσίπρας» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εγώ, εάν το αποφασίσει να κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην αρένα, με μεγάλη χαρά» συνέχισε ο υπουργός Υγείας.

«Αυτή τη στιγμή οι βασικοί μας αντίπαλοί, ο καθένας για τους δικούς του λόγους είναι άνθρωποι χωρίς λάμψη και χάρη, δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Εάν μιλάει ο Ανδρουλάκης ξέρεις από πριν τι θα πει, δεν έχει κανένα στοιχείο έκπληξης. Όταν μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, το μόνο που σκέφτεται είναι πόσους θέλει να κλείσει φυλακή. Εάν μιλάει ο κύριος Φάμελλος, ωραία μιλάει, είναι ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, αλλά δεν σε συναρπάζει. Ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας πολιτικός που έχει μια άλφα χάρη. Αν κατάφερε αυτά τα δύο χρόνια που είναι εκτός να εξελιχθεί και λίγο θα έχει κάποιο ενδιαφέρον».

«Αν τον διαβάζω σωστά, θα εκφράσει προβληματισμούς για την κοινωνία αριστερίστικους και νεφελώδεις. Θα ξεκινήσει μετά μια περιοδεία για το βιβλίο του. Θα μετρήσει τον σφυγμό της κοινωνίας και θα επανέλθει», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.