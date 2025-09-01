Στην Πάτρα σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με κατοίκους και φορείς, για να ενημερωθεί για την κατάσταση της πόλης και της περιοχής μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα υπερασπιστεί στο Εφετείο Πατρών τους πολίτες της Αιγιάλειας που εναντιώθηκαν στον ΧΥΤΑ Αιγείρας. Κατά την ίδια ανακοίνωση, η κ. Κωνσταντοπούλου είναι στο πλευρό των κατοίκων από το 2018 και τους υπερασπίζεται αφιλοκερδώς σε κάθε δικαστήριο.

Στη 1.00 μ.μ. η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πατρών Κώστα Πελετίδη, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών για να μιλήσει με το προσωπικό του, και αμέσως μετά θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες.

Χθες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στην Ηλεία, συνοδεύοντας τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής 31/8/2025 μίλησε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πύργου, στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας Σάκη Καράγιωργα για τη συμπλήρωση των 40 ετών από τον θάνατό του.